A pandemia fez com que a última edição acontecesse em registo virtual, o que dificultou seriamente a oportunidade de conhecer novos vinhos, sedentos de serem provados e degustados. Em 2021, a conversa é outra e a feira “Encontro com Vinhos” regressa o Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, entre 6 e 8 de novembro.

Aos 300 produtores, com mais de 3.000 vinhos portugueses, franceses, espanhóis e da Nova Zelândia em prova, junta-se uma programação lateral que quer cativar os enófilos que andem nestes dias pela capital: masterclasses dedicadas a Alvarinhos muito velhos, mas também ao champanhe e ao vinho da Borgonha (reservas obrigatórias), duelos de vinhos nas sessões “Taste Drive” e ainda o evento SOMM.HOOD, marcado para o dia 8, que consiste num fórum profissional dedicado a sommeliers portugueses.

Curiosa é a recriação do “Julgamento de Paris”, originalmente organizado a 24 de maio de 1976, ganhou vida na grande tela com o filme “Duelo de Castas” — a prova cega incluiu alguns dos grandes vinhos franceses contra californianos desconhecidos e, contrariando todas as expetativas, os críticos franceses elegeram dois rótulos dos EUA. Batizado “O Desafio de Lisboa”, o exercício vai opor referências icónicas de França, Itália e Espanha a vinhos portugueses: um painel de 18 pessoas provará às cegas os vinhos a serem servidos e, no final, será conhecido o veredicto. “Acho que não ficamos a dever nada aos grandes vinhos do mundo, é a hora de nos compararmos sem medo”, reflete Nuno Guedes Vaz Pires, diretor da Revista de Vinhos.

A 22ª edição do “Encontro com Vinhos” contará ainda com a presença do italiano Paolo Basso, eleito “Melhor Sommelier da Europa” em 2010 e “Melhor Sommelier do Mundo” em 2013 — vai participar na prova de Alvarinhos de colheitas antigas e também na sessão “O Desafio de Lisboa”. O programa é realmente vasto, pelo que o melhor é mesmo passar os olhos pela lista de atividades.

A entrada custa 10 euros por pessoa até à véspera do encontro, em bilheteira online (para garantir o acesso será necessário apresentar um certificado digital Covid-19 ou um teste antigénio negativo); nos dias do evento o bilhete fixa-se nos 15 euros.

Dias 6 (das 15h às 21h), 7 (das 15h às 20h) e 8 (dia para profissionais, das 11h às 19h)