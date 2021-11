Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com três vitórias em três jogos, a Juventus recebia esta terça-feira os russos do Zenit com a ideia de fechar de vez o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Esta era a ideia principal mas não era possível afastar os fantasmas do que tem sido a prestação da Velha Senhora nas lides domésticas. A equipa, orientada por Massimiliano Allegri, perdeu Cristiano Ronaldo em cima do mercado de transferências, algo que já havia sido lamentado pelo capitão Chiellini e recentemente pelo próprio treinador, e não começou nada bem a temporada. Nada bem.

No entanto, a meio de setembro, a equipa de Turim encarrilou e foi subindo na classificação da Serie A, tentando recuperar os pontos perdidos logo no começo. E funcionou, até recentemente.

Somando apenas empates frente aos dois gigantes de Milão, Inter e AC Milan, as coisas pioraram para a Juventus nos últimos dois jogos, uma em casa, com o Sassuolo, e outra fora, frente ao Hellas Verona. Allegri não escondeu a frustração: “Estamos chateados. Em cinco dias deitámos ao lixo o trabalho feito no último mês e meio. Dos 15 golos que marcámos, 11 deles foram contra equipas que estão entre o 10.º e o 20.º lugar da Serie A. Temos que refletir sobre isto”.

“Temos que apontar baterias a melhorar na fase defensiva. Pagámos muito. Os números não mentem. Aceitei este desafio de voltar e quero ficar o maior tempo possível, mas não é fácil fazer tudo depressa. É preciso tempo para construir uma equipa. Estamos a trabalhar nisso. Ainda que as coisas não estejam bem no campeonato, agora é altura de pensar na Liga dos Campeões”, disse também o timoneiro dos bianconeri, que segundo os jornais italianos se pegou com seis dos seus atletas no balneário: Rabiot, Dejan Kulusevski, Rodrigo Bentancur, Álvaro Morata, Moise Kean e Arthur. Terão sido estes os craques que discutiram com Allegri. Todos jogadores do meio-campo para a frente, numa equipa que na Serie A tem somente 15 golos, o que é curto, visto ser apenas o nono ataque com mais remates certeiros no campeonato italiano.

Contra o que faria prever a estatística, a Juve até marcou cedo, por Dybala, nem sempre uma escolha consensual para os treinadores que passam pelo banco dos bianconeri. Esta terça-feira o argentino era inclusivamente capitão de equipa e acabaria por ser o abono da família da Vecchia Signora, pois o Zenit empatou ainda na primeira parte com um autogolo de Bonucci. Mas lá apareceria Dybala que marcou de penálti… depois de falhar à primeira. É que a Juventus teve a sorte de Barrios ter entrado pela área italiana antes de o penálti ser marcado, o que deu nova oportunidade ao 10, que fez à segunda o 2-1.

Chiesa, que havia sofrido a falta que deu a grande penalidade, fez o 3-1 aos 74′ e Morata fez o quarto da Juve menos de dez minutos depois. Já em cima do final, Azmoun reduziu para o Zenit e estabeleceu o 4-2 final para os italianos, que confirmam a passagem aos oitavos de final da Champions. Esta é a certeza. Mas fica a questão: onde anda esta Juventus nas competições italianas?