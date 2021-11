Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sergio Agüero foi uma das figuras futebolísticas deste fim de semana, não pelos golos que marcou e costuma marcar, mas pelo susto que apanhou em pleno relvado ao serviço do Barcelona. O argentino sofreu uma arritmia cardíaca na primeira parte do jogo entre os catalães e o Alavés, em Camp Nou.

No jogo do passado sábado e depois de uma disputa de bola no ar, o experiente avançado de 33 anos ficou agarrado ao peito, sentiu-se mal e acabou por ser mesmo substituído antes do intervalo. Com queixas na zona do tórax, o departamento médico do Barça seguiu o protocolo e levou o jogador ao hospital, onde acabou por fazer vários exames cardiológicos.

“O jogador da primeira equipa Kun Agüero foi submetido a um procedimento diagnóstico e terapêutico a cargo do doutor Josep Brugada. Será baixa nos próximos três meses, onde se irá avaliar a efetividade do tratamento para determinar o seu processo de recuperação”, explicou o clube em comunicado.

Entretanto, Sergio Agüero usou as redes sociais para tecer as primeiras declarações sobre o sucedido, referindo estar “bem e com muito ânimo para enfrentar o processo de recuperação“. “Quero agradecer a todos por tantas mensagens de apoio e carinho que fazem com que o meu coração seja mais forte“, escreveu o jogador.

Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte ???? ❤️ https://t.co/fR0pHz1pA7 — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 1, 2021

Este não é o primeiro episódio do género do argentino, que sofreu um problema semelhante quando tinha apenas 12 anos. Dois dos antigos clubes do argentino, Independiente e Manchester City, deixaram palavras de incentivo ao jogador,

Além de colegas, como Pedri e Piqué, bem como o presidente Joan Laporta, o croata Luka Modric, número 10 do eterno rival Real Madrid, enviou um “abraço” ao argentino.