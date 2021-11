Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Dave Halls, o assistente de realização que entregou a arma a Alec Baldwin momentos antes do disparo que acabou por matar a diretora de fotografia do filme “Rust”, quebrou o silêncio sobre o acidente. Num comunicado enviado ao The New York Post, o membro da equipa técnica diz ter ficado “chocado” e “triste” pela morte da colega, uma “das mais pessoas mais talentosas” com que trabalhou e também uma “amiga”.

O assistente de realização apelou também, no comunicado, a que a indústria cinematográfica “reavalie os seus valores e princípios”, de maneira a “garantir que ninguém se magoe durante o processo criativo outra vez”. Além disso, referiu ainda que ficou “assoberbado pelo amor e suporte” que tem recebido nos últimos tempos.

De acordo com o diário norte-americano, Dave Halls confessou, num interrogatório à polícia, que não conferiu devidamente a arma que disparou contra Hayla Hutchins, não tendo verificado se as balas do revólver eram verdadeiras. Antes de Alec Baldwin, apenas o assistente de realização e Hannah Gutierrez-Reed, responsável no set pela entrega das armas, mexeram no revólver.

Dave Halls já tinha um historial em acidentes que envolvem armas de fogo. Durante as filmagens do filme “Freedom’s Path” em 2019, o assistente de realização foi despedido após uma arma ter “disparado inesperadamente” no set, o que acabou por ferir um assistente de som. Após este episódio, fonte da Rocket Soul Studios — produtora do filme — indicou à CNN que Dave Halls mostrava “remorsos dos eventos e entendeu as razões” pelas quais foi despedido.

Uma fabricante de adereços também relatou à NBC News que Dave Halls proporcionava situações inseguras em sets durante outras produções. “No início, parecia ser um assistente de realização mais velho e afável com a habitual série de idiossincrasias, mas essa fachada desapareceu logo”, conta Maggie Goll.

Na conferência de imprensa das autoridades responsáveis por investigar o caso, o xerife Alan Mendonza admitiu que o historial de Dave Halls será levado em conta durante os interrogatórios. Até ao momento, ninguém foi formalmente acusado pela morte de Hayla Hutchins — mas ainda poderá vir a ser.