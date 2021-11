Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2018, Domingos Soares de Oliveira, Luisão e Pedro Marques falaram sobre a importância da tecnologia no Benfica, o trabalho que estava a ser desenvolvido com a Microsoft, os 20 analistas de dados que estavam no Seixal e o rendimento dos atletas analisado à lupa para explicarem a forma como os encarnados colocam tudo o que é novo à disposição de quem está no clube. Em 2019, Luisão e Pedro Marques marcaram lugar para abordarem o modo de funcionamento do Benfica Campus para criar mais valia desportiva e financeira sem perder de vista a ideia de chegar mais longe na Europa. Os lisboetas tornaram-se quase habitués no palco do Sportstrade da Web Summit e esta edição voltou a não ser uma exceção nesse particular.

Numa cadeira Simão Sabrosa, diretor das Relações Internacionais do clube. Na outra, Cloé Lacasse, uma das mais mediáticas jogadoras da equipa feminina. Mais à direita, na moderação, Pedro Pinto, que já de manhã passara por outros painéis. Desafio? Falar sobre a globalização da marca Benfica. Ainda assim, com menos informação do que nos anos anteriores mas com mais seguidores para verem o antigo extremo.

“Regressei há três meses e encontrei um clube diferente daquele que representei durante seis anos como jogador na minha primeira passagem. Hoje sou embaixador, represento o Benfica em várias ocasiões e para mim é importante desempenhar esse papel no clube. O Benfica é a marca número 1 do desporto em Portugal. Temos 245 mil sócios e estamos muito contentes por partilharmos as nossas ideias. Lá fora, o nosso foco passa pela ligação com países diferentes onde possamos encontrar parceiros para desenvolver escolas de futebol, academias ou trabalhar mesmo com clubes nacionais para introduzir a nossa estratégia. Temos muitos jogadores nas cinco principais ligas europeias e isso é algo importante para apresentar o que é na verdade o Benfica”, destacou o antigo internacional hoje com 42 anos.

“A nossa academia é um caso de estudo. Desenvolvemos talentos porque temos bons treinadores, temos uma boa estratégia. O talento é fundamental mas é preciso também trabalhar a parte da mentalidade para preparar os jogadores para o sucesso. Temos tudo, dos melhores treinadores às melhores instalações, à melhor metodologia. A equipa de futebol feminino, que está agora na Liga dos Campeões, também é importante porque somos o único clube que tem todas as equipas femininas no principal escalão e a lutar por títulos. O Benfica dá-nos tudo para sermos melhores todos os dias. Novos fãs? É importante chegar às novas plataformas e aos influencers que seguem o Benfica, além da associação que temos a marcas que são nossas parceiras como acontece com a Adidas, a Betano ou a Emirates”, acrescentou.

– Mas oh Pedro [Pinto], desculpa, mas quantas mais vitórias conseguir ter melhor. O melhor e o mais importante para todos os fãs é a bola entrar…, atirou entrelinhas a meio de uma resposta.

Às vezes as ligações ao Benfica vindas de fora podem surgir quase por acaso e foi esse o exemplo que David Garrido, apresentador da Sky Sports que fazia a moderação entre painéis, partilharia no final da conversa. “Vim pela primeira vez a Portugal e ao Estádio da Luz em 2004, na altura do Europeu. Um amigo meu levou-me a um restaurante chamado ‘O Barbas’ e desde aí que passei a seguir o clube”, contou.

“Cheguei ao Benfica quando tinha acabado a primeira época e estavam a desenvolver um projeto onde queria estar. O staff pareceu-me bastante profissional, o Estádio da Luz é fantástico, o clube tem todas as infraestruturas e tem também todas as equipas femininas em todas as modalidades. Estamos agora na Liga dos Campeões, com um conjunto de jogadoras de vários países e jovens portuguesas como a Kika Nazareth, num crescimento que tem sido fantástico para nós. Ser uma das capitãs é uma honra mas ao mesmo tempo uma responsabilidade, pela história e pelos adeptos. A Champions vai fazer com que todas cresçam e sentimos que somos embaixadoras em todas as ocasiões”, comentou a internacional canadiana.

“A Liga portuguesa tem estado a crescer, estamos agora no quarto ano, já chegámos à Champions e temos muito talento na nossa camisola. Vestir a camisola do Benfica é sempre um orgulho, agora que percebo toda a sua história e os nomes que lá jogaram como o Simão, o Eusébio ou o Bernardo Silva. Em Toronto, por exemplo, há muitos adeptos do Benfica. Esta questão da internacionalização é algo muito importante e vejo pela minha terra, que é mais pequena, mas onde se vê tantas camisolas do clube”, concluiu.