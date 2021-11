Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Carlos Moedas, o recém-eleito presidente da Câmara de Lisboa, garante que não é contra as ciclovias na capital e diz que o que quer é redesenhá-las de forma a torná-las mais seguras. A segurança vem também com a educação, considera, e por isso sublinha que é preciso “educar as pessoas de que não podem circular a uma certa velocidade na cidade, e sabemos que algumas pessoas não respeitam os limites de velocidade”. “Portanto, temos de impor isso. Temos de criar esse ambiente”, frisou, na Web Summit, esta terça-feira.

Durante uma sessão de perguntas e respostas do público, o social-democrata foi questionado sobre se vai querer investir ou desinvestir nas infraestruturas destinadas às bicicletas. Moedas começou por dizer que, para ele, “é muito importante” ter ciclovias e que as pessoas as usem. “Mas o que quero é ciclovias que sejam seguras“, sublinhou. “Eu teria receio hoje que os meus filhos usassem determinadas ciclovias.”

O social-democrata considera que é preciso também “educar as pessoas” sobre os limites de velocidade, garantindo que são cumpridos. “O meu ponto aqui é que quero realmente ter ciclovias onde as pessoas se sintam seguras”, disse, acrescentando que a sua equipa vai “estudar todas as ciclovias na cidade, há um par cuja localização teremos de mudar“.

As ciclovias estiveram no centro da campanha de Moedas, que mostrou intenção de acabar com a infraestrutura na Avenida Almirante Reis, o que causou o descontentamento de centenas de ciclistas. No discurso de tomada de posse, o social-democrata já tinha adiantado que vai redesenhar a rede de ciclovias, para garantir uma circulação mais “segura e equilibrada”.

Agora, na Web Summit, Moedas sublinhou que é preciso um equilíbrio entre as ciclovias e os transportes para a população mais idosa. O presidente da Câmara de Lisboa fala no conceito de “cidades dos 15 minutos”, cidades práticas, flexíveis, que respondam às necessidades das pessoas. “A cidade dos 15 minutos que quero é uma cidade que tem de ter mais ciclovias, mais pessoas a usar bicicletas, mas também respeitar o facto de que algumas pessoas são mais velhas, não conseguem andar de bicicleta, e precisam de ir ao hospital. Temos de encontrar formas de os colocar num carro para o hospital, ou levá-los a ver os seus netos”. Moedas diz que Lisboa é uma “cidade envelhecida”. “Tem de se respeitar isso e dar condições para que todas as pessoas sejam felizes na cidade.”

Durante a sessão de perguntas e respostas, Moedas reafirmou a intenção de disponibilizar transportes gratuitos para os mais novos e os mais velhos. O social-democrata também quer uma cidade mais inteligente. Como? Dá um exemplo: “Quando houver demasiado lixo na rua, pode haver um sensor que diga às pessoas dos meus serviços que a rua está suja e que precisam de ir lá limpá-la.”