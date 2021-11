Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com apenas quatro anos, Cleo Smith desapareceu da tenda onde dormia — num fim de semana de acampamento em família — há 18 dias e foi agora resgatada pela polícia, no quarto de uma casa em Carnarvon cerca da 1 hora local. Numa conferência de imprensa, a polícia local confirma ainda a “detenção de um homem” que está a ser “interrogado”.

“É o milagre pelo qual todos rezámos e esperámos. Bem-vinda a casa Cleo”, afirmou o responsável pela polícia numa conferência de imprensa depois de a criança já estar junto dos pais. Segundo o polícia Blanch, Cleo foi encontrada “bem”.

Nas buscas pela criança as autoridades interrogaram mais de uma centena de pessoas que estavam no parque de campismo da noite em que Cleo desapareceu, a 16 de outubro. A criança foi encontrada em Carnarvon, a cerca de 75 quilómetros do parque de campismo onde estava com a família.

Na rede social instagram Ellie Smith, a mãe de Cleo que diariamente divulgava apelos sobre a criança, já partilhou uma imagem para confirmar que a “família está novamente reunida”.

No local, o canal de televisão australiano 9News já ouviu alguns dos vizinhos do homem que relatam que o tinham encontrado no supermercado nos últimos dias “a comprar fraldas”, mas que nunca imaginaram que a criança “estivesse ali tão perto”.

“Acho que foi na segunda-feira que o o vimos no supermercado a comprar fraldas, mas nem questionámos para quem seriam, até agora”, disse uma das vizinhas citadas pelo canal de televisão. Quem vive perto do suspeito que está a ser ouvido pela polícia descreve-o como “sossegado” e afirmam que estavam “longe de imaginar” que pudesse estar relacionado com o desaparecimento da criança.