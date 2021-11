Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Este domingo, dezenas de milhares de visitantes e trabalhadores da Disneylândia, em Xangai, foram obrigados a fazer teste à Covid-19 antes de poderem sair, depois de se confirmar um caso positivo de uma pessoa que esteve no recinto no dia anterior.

Os portões fecharam-se e a polícia bloqueou as saídas para impedir a passagem sem teste. O mesmo aconteceu à zona comercial adjacente, Disneytown. Um vídeo publicado pelo Shanghai Daily mostra a testagem a decorrer ao mesmo tempo que um espetáculo de fogo artifício, em plano de fundo.

O parque foi fechado depois de uma mulher, que esteve na Disneylândia no dia anterior, ter testado positivo à Covid-19 na província vizinha de Jiangsu, no domingo.

De acordo com o governo local, citado pela CNN, foram feitos 33.863 testes no recinto e todos eles foram negativos. Agora, “para seguir as medidas de prevenção e controlo da Covid-19”, o parque de diversões só irá abrir novamente na quarta-feira. A estação de metro ligada ao local também se encontra fechada até novas indicações.

Os testes foram rapidamente organizados e os visitantes puderam regressar a suas casas depois de saírem do recinto. Foi pedido para se isolarem e se testarem novamente 24 horas depois da saída. Caso esse teste seja negativo, deixam de estar confinados mas devem avaliar a sua condição de saúde por 12 dias e fazer mais testes.

Este é mais um exemplo da política “zero Covid” na China. Nas últimas duas semanas foram confirmados mais de 300 casos em 14 províncias chinesas, e as autoridades de saúde avisaram no sábado que a situação era “severa e complicada”.

Em Jiangxi, os semáforos foram todos postos no sinal vermelho para desencorajar o trânsito, depois de ter sido confirmado um único caso no sábado. No domingo, o trânsito foi normalizado.

A China também “apertou”, no mês passado, as restrições à entrada em Pequim para os visitantes internos. Na semana passada, foi proibida a entrada de pessoas na capital que tivessem estado em localidades com casos ativos, até mesmo a quem procura regressar a casa.