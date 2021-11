António Miguéis, 25 anos

Por ter crescido perto do mar e desde cedo ter acompanhado o pai e o avô em pescarias, António tornou-se um grande apreciador de peixe e marisco, de todas as formas e feitios.

E não se safa nada mal na cozinha: tão depressa prepara um robalo ao sal para a família inteira, como um ceviche rápido para si e para a namorada. Sempre que a ocasião o exige, vai ao mercado, escolhe o peixe mais fresco que encontra nas bancas da sua confiança e dá uso às suas facas bem afiadas. Não raras vezes, sobretudo se o dia for especial, junta-lhe uns camarões cozidos em água do mar, umas amêijoas e, claro, as obrigatórias garrafas de vinho. Mas de que vinho? Para este tipo de refeições tem duas boas hipóteses: Vinho Verde Branco, que combina acidez e frescura, e com bom equilíbrio entre fruta e mineralidade, ou Vinho Verde Espumante, cuja colheita precoce lhes modera o álcool e valoriza a fruta. Ambos são como peixe na água perante o peixe na mesa.

Joana Borges, 27 anos

Joana é verbo ir. Mulher independente e apaixonada pela vida, já fez viagens sozinha, de mochila às costas, pela Europa, pelos Estados Unidos, pela América do Sul e, mais recentemente, pela Ásia. Aliás, desde que começou a trabalhar, todo o dinheiro que junta é para viajar. A única paixão que rivaliza com a das viagens – e a dos seus gatos – é a que sente pela gastronomia. Gosta de texturas invulgares e sabores fortes, picantes, de desafiar o seu palato, provar o improvável. Da última viagem pela Ásia trouxe livros de receitas de várias paragens. E ainda bem que o fez: durante a pandemia, para acalmar a ansiedade por não poder apanhar um avião para destinos longínquos, entreteve-se a reproduzir essas receitas. Os amigos, que agora puderam voltar a reunir-se à mesa, aprovam-lhe os dotes. E já sabem que quando lhes cabe levar o vinho, a anfitriã – que aqui até está de branco na mão – prefere que escolham Vinho Verde Rosado, cujo aroma intenso e frescura acentuada é o complemento ideal para as suas receitas de outras paragens.

Miguel Simões, 30 anos

Dos três, Miguel é o que está mais ligado a Monção e Melgaço. Neto de um antigo contrabandista local, continua a visitar com regularidade a aldeia da família, nas margens do rio Minho, apesar de há muito fazer a sua vida profissional noutras paragens. Tem imenso orgulho nas suas raízes e não perde uma oportunidade para fazer de guia turístico não oficial junto dos amigos, levando-os até a conhecer as antigas rotas do contrabando utilizadas pelo seu avô. Esses dias acabam, claro, em enormes patuscadas de cozinha regional minhota. Se for época da lampreia, uma mesa corrida com enormes tachadas de arroz da dita. Se não for, o bacalhau com migas ou o arroz de sarrabulho fazem bem as suas vezes. Para acompanhar tudo isto, o Vinho Verde Tinto da região assume protagonismo, devido à sua frescura, acidez e aroma intenso. É um vinho gastronómico que, manda a tradição, deve ser bebido na malga (ou tigela). O que também manda a tradição é que no final dessas grandes refeições, a digestão seja estimulada pela Aguardente de Vinho Verde, que beneficia da delicadeza do Alvarinho para proporcionar uma sensação de boca realmente única.