Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cristiano Ronaldo estreou-se pela equipa principal do Sporting em agosto de 2002, quando tinha apenas 17 anos, e daí a uma temporada já estava a assinar pelo Manchester United. Deu nas vistas ainda adolescente, numa altura em que os ainda adolescentes não tinham a facilidade que têm hoje em dia para chegar ao futebol dos crescidos. E o próprio Ronaldo, quase duas décadas depois, não esconde que o facto de ter sido mais complexo saltar da formação para a equipa principal o tornou mais resiliente.

“Eu não critico ninguém, esse não é o meu papel. Sou muito criticado, não vou fazer o mesmo. Mas esta nova geração, provavelmente desde os anos 90, de 1995, vê a vida, o futebol e os problemas de forma diferente. Tem de sair de si. Tem de aceitar alguns pontos com os quais não concorda (…) Lembro-me de que na minha geração, a de 1985, era mais difícil jogar na primeira equipa. Lembro-me de como era difícil jogar pelo Manchester United, também na Seleção Nacional. No mundo atual, as coisas são mais fáceis e não as valorizam o suficiente. É o que eu penso. Se queres aprender, tens de que fazer. Se te limitas a falar, pode ser bom mas não chega. Tens de demonstrar com atos”, explicou o jogador português em entrevista à DAZN Espanha.

Ronaldo regressou a Inglaterra no final de agosto e mais de uma década depois de ter deixado o Manchester United para se juntar ao Real Madrid. O facto de ter vivido no país durante vários anos, contudo, não impediu o facto de ainda estar a adaptar-se depois de temporadas consecutivas passadas em Espanha e em Itália. “Estou feliz por estar de volta. Sinto-me bem. Ainda estou a readaptar-me: outro idioma, outro futebol, a Premier League, jogadores novos, sistemas diferentes, o tempo… Até agora as coisas estão a correr bem”, confessou, recordando depois a estreia contra o Newcastle, onde acabou por marcar desde logo dois golos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Estava muito nervoso, como se tivesse 18 ou 19 anos. Mas estive bem. No dia antes do jogo falei com os meus amigos e estavam emocionados. A minha família também, especialmente a minha mãe. Aquelas pessoas não me viam há muitos anos. Correu bem, foi um dia genial e senti-me orgulhoso na manhã seguinte. Joguei seis anos na Premier League, tenho boas recordações mas esta é uma nova etapa na minha vida. Tenho de adaptar-me mas a minha vontade, mentalidade e filosofia são as mesmas”, atirou Cristiano Ronaldo, que no passado sábado fez um golo e uma assistência na vitória da equipa de Solskjaer em casa do Tottenham.

Parte dessa adaptação, segundo o capitão da Seleção Nacional, baseia-se no próprio futebol inglês. Tido como o melhor futebol do mundo, Ronaldo não esconde que é “o futebol mais rápido de todos os campeonatos”. “Os jogadores são um pouco mais honestos, na minha opinião. Refiro-me ao facto de não darem tantos ‘pontapés’, os árbitros não marcam muitas faltas”, revelou, garantindo depois que já não é o mesmo jogador que deixou o Manchester United em 2009.

“É claro que mudei. Era mais rápido, fintava mais e agora meço mais os meus objetivos. Poupo a minha energia para os momentos certos, para matar o jogo. A experiência no jogo faz-nos decidir melhor mas, dentro de mim, tenho a mesma fome de títulos. Ainda estou motivado, quero aprender e ganhar títulos, essa é a minha mentalidade”, afirmou, recordando novamente o discurso que fez para os colegas logo depois de voltar ao Manchester United. “No meu segundo dia com o grupo, fiz um discurso no hotel e disse que estava orgulhoso por estar aqui. Vejo um grande potencial nesta nova geração de jogadores. Estou aqui para ajudar, não vim de férias, vim para ganhar. Com a minha experiência, os meus golos, a minha forma de jogar. Espero ajudar a equipa a alcançar o nível máximo. Por isso estou aqui, para ganhar coisas”, terminou Cristiano Ronaldo.