Foi este terça-feira ouvida uma violenta explosão na capital do Afeganistão, seguida por um tiroteio, junto ao hospital Sardar Mohammad Daud Khan.

As agências noticiosas não dão conta de que haja vítimas, para já, nem adiantam motivos para esta explosão. As autoridades talibãs ainda não comentaram.

