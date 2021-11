A Madeira contratualizou a compra de 68 mil vacinas contra a gripe, que estão esgotadas na região, prevendo receber o primeiro de três lotes, com 8.000 doses, na quarta-feira, anunciou esta terça-feira o secretário regional da Saúde.

“Amanhã chegam mais 8.000, dia 4 chegam mais 10.000 e dia 18 outras 10.000 doses“, afirmou Pedro Ramos, no plenário da Assembleia Legislativa da Madeira, no decorrer do debate protestativo requerido pela bancada da maioria do PSD subordinado ao tema da vacinação contra a Covid-19.

Segunda-feira, o gabinete do governante madeirense informou que as vacinas contra a gripe estão esgotadas na Madeira depois de terem sido administradas mais de 18 mil doses no âmbito da campanha que começou a 27 de setembro.

No documento, as autoridades de saúde insulares destacaram a “forte adesão” manifestada pela população a este tipo de vacinas, o que contribuiu para que ficassem “rapidamente esgotadas”.

A nota adiantava que a região tinha programada a receção de mais vacinas no decorrer desta semana, o que foi confirmado esta terça-feira por Pedro Ramos.

“Face ao exposto, informamos que atualmente os centros de vacinação apenas disponibilizarão à população a vacina contra a Covid-19”, adiantava.

Pedro Ramos reforçou esta terça-feira no parlamento madeirense que estão “contratualizadas 68 mil vacinas contra a gripe” e que os três lotes que estão previstos chegar perfazem cerca de “20 mil doses até final de novembro”.