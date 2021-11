Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um artista gráfico norte-americano pediu desculpa à equipa médica de um hospital de Seattle por se ter recusado a tomar a vacina.

No final de agosto e durante uma larga porção do mês de setembro, Richard Soliz esteve, de acordo com a CNN, ligado a um ventilador e sob monitorização cardíaca no Centro Médico de Harborview (Seattle). Agora, a debater-se ainda com o que é chamado de longo Covid, voltou ao hospital para se retratar de uma decisão anterior:

Não ser vacinado é algo que nos torna vulneráveis, e que pode levar à perda da própria vida. Eu percebo isso agora, porque não fui vacinado, tinha dúvidas, e quase morri”, assumiu o artista gráfico.

Richard Soliz dirigiu o pedido de desculpa, segundo a Komo News, ao pneumologista e diretor da unidade de cuidados intensivos (UCI) do hospital, James Town.

A maior dificuldade de Richard Soliz enquanto infetado com o coronavírus, foi conseguir respirar. “Poderia ter morrido a qualquer altura, eu precisava de respirar, e não o conseguir fazer foi algo extremamente assustador.”

“Fighting for life over a vaccine," said #COVID19 survivor Richard Soliz treated @harborviewmc. He says, "I deeply regret not making the decision to get vaccinated.” Told by @MollyShenKOMO & videographer @NeilKOMOTV @UWMedicine @JamesTownMD https://t.co/sFE5SupyrK — UW Medicine Newsroom (@uwmnewsroom) October 29, 2021

Richard sentiu-se embaraçado quando teve de contar à equipa médica, na altura do internamento, que tinha optado por não ser vacinado. Justificou a sua escolha com a informação encontrada nas redes sociais (como a teoria que diz que é introduzido um chip para futuro controlo através da rede 5G) e depois de ler sobre os possíveis efeitos secundários que poderiam advir das vacinas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo o médico diretor da unidade de cuidados intensivos do hospital, James Town, cerca de 99 em cada 100 doentes admitiram não ter levado a vacina contra a Covid-19. De acordo com a equipa do Centro Médico de Harborview, citada pela Komo News, é comum que doentes de cuidados intensivos regressem ao hospital para agradecer aos profissionais de saúde responsáveis por terem salvo as suas vidas, mas poucos doentes com Covid-19 têm feito o mesmo.

A moral no nosso hospital e na nossa unidade de cuidados intensivos tem andado um pouco em baixo, por tudo o que tem acontecido e pela falta de meios que por vezes temos por ter tanta gente internada, e acho que a mensagem de Richard Soliz é aquela que os nossos profissionais precisavam para sentirem que as pessoas que por aqui passam de facto apreciam o esforço que fazemos”, explicou.

Embora esteja já completamente vacinado, Richard Soliz continua com alguns efeitos de Longo Covid-19, principalmente a nível pulmonar, com elevados níveis de fadiga após algum tipo de atividade física. Além disso, o artista plástico apresenta também algumas falhas de memória resultantes da escassez de oxigénio durante o internamento.

Richard Soliz concluiu a sua visita de agradecimento ao hospital com uma mensagem para todos os que têm dúvidas em relação à vacinação: “Por favor, tomem a vacina, este vírus é real, e é real o suficiente para tirar a vida a alguém ou colocá-lo na unidade de cuidados intensivos.”