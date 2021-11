Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se há uma grande equipa em crise na Europa, essa equipa é o Barcelona. Não descurando outros conjuntos que não estejam no lugar onde merecem ou costumam estar, a equipa catalã está a atravessar uma fase muito complicada. Fase que, quer se queira ou não, coincide com a saída de Leo Messi do clube depois de 20 anos ligado aos culés. O castelo Barça ainda não desmoronou, mas está a ruir, como demonstram os últimos resultados que levaram, inclusivamente, à saída do treinador Ronald Koeman, cujo lugar pareceu sempre muito tremido. Apesar de ser verdade que na La Liga a equipa tem menos um jogo, tendo disputado 11 ao invés de vários adversários já com 12, não deixa de ocupar um estranho nono lugar, algo que não devia estar seguramente na cabeça dos adeptos mesmo com a saída de Messi.

Apenas com três vitórias nos últimos 11 jogos, o Barcelona jogava esta terça-feira uma cartada decisiva na Liga dos Campeões no terreno do Dínamo Kiev. É que os espanhóis apenas somaram três pontos até esta jornada, precisamente frente aos ucranianos, depois de claras derrotas frente a Bayern e Benfica, ambas por 3-0. Pelo caminho ficaram ainda desaire que são sempre duros, frente aos rivais Real Madrid e Atlético Madrid, com a capital espanhola a não ser mesmo simpática para Koeman, que foi despedido após derrota no terreno do Rayo Vallecano, por 1-0. O golo, já agora, foi marcado por Radamel Falcao, velho conhecido dos relvados portugueses.

Com o antigo lateral esquerdo Sergi Barjuan como técnico interino (Xavi estará a caminho), a equipa não melhorou por aí além, empatando no último encontro disputado na liga espanhola frente ao Alavés (1-1). O empate acabou por ser, no entanto, o menos importante, tendo em conta o que se passou com Sergio Agüero, que sofreu uma arritmia cardíaca em campo e vai esta fora pelo menos três meses. O argentino foi avaliado depois do susto e sê-lo-á novamente após os tais 90 dias, anunciou o Barça.

O que a equipa catalã precisava para esta terça-feira era deixar isto tudo para trás e vencer o Dínamo, entrando em campo desde logo a bater recordes, tornando-se a primeira equipa espanhola a começar um jogo da Liga dos Campeões com três jogadores com menos de 20 anos: Gavi (17 anos e 89 dias), Ansu Fati (19 e dois dias) e Nico González (19 e 303 dias). O Barcelona sempre apostou na La Masia, a sua famigerada academia e recorria esta terça-feira mais uma vez a esse recurso, à espera que a prata da casa pudesse abrilhantar a exibição.

O que seria de esperar era uma noção um pouco ambígua. Esperava-se domínio do Barcelona, claro, mas dados os últimos resultados será que alguém ficaria surpreendido se o Dínamo conseguisse uma gracinha? Provavelmente não. E os ucranianos, menos na posse de bola, até dividiram a estatística, com praticamente o mesmo número de tentativas e remates à baliza. A diferença é que Ansu Fati acertou uma vez entre os postes defendidos por Buchchan. Foi aos 70′, quando o jovem espanhol aproveitou uma bola perdia na área para fuzilar o guarda-redes adversário.

O Barcelona ganharia o jogo com o golo de Fati e como era importante uma vitória neste contexto do mundo culé. O mais curioso? Os catalães passam o Benfica na classificação do Grupo E da Liga dos Campeões, apenas com dois golos marcados, ambos contra a equipa ucraniana. Se fosse preciso explicar ainda melhor a época do clube, está aqui mais um número. E num dia de história para o futebol espanhol na Liga dos Campeões, sempre fui a prata da casa a colocar o Barça nos lugares de apuramento e a aguentar, pelo menos por uns dias, o tal castelo que anda tremido.