A subida dos preços da energia e de várias matérias-primas vai levar a um aumento dos preços do pão, avisa a indústria. “Para salvar as empresas, vamos ter de responder a esta escalada”, diz um representante do setor citado pelo Jornal de Notícias.

“A indústria vai ter de reagir face aos custos a que estamos a assistir no mercado”, afirma António Fontes, presidente da Associação dos Industriais de Panificação, Pastelaria e Similares do Norte (AIPAN). O responsável, que diz que o principal fator que tem levado a pedidos de ajuda e esclarecimento é o preço da energia e do gás, afirma que as empresas não terão alternativa.

“A nossa componente social é muito forte mas, para salvar as empresas, vamos ter de responder a esta escalada”, atira António Fontes, que diz que na sua empresa está a “ponderar” aumentar o preço em dois cêntimos por pão, “porque é preciso garantir os postos de trabalho”.