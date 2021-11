Portugal lidera a candidatura de um consórcio europeu, que junta 17 associações de produtores de suínos, que vão trabalhar com 14 instituições para desenvolver uma investigação sobre o bem-estar animal, focada nos suínos, foi anunciado.

“Portugal, pelas mãos da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), lidera a candidatura de um consórcio europeu que junta 17 associações de produtores de suínos em 19 países europeus, desde a maior à mais pequena, de Norte a Sul, cobrindo 90% das explorações suinícolas europeias, que vão trabalhar em conjunto com 10 universidades e quatro institutos de investigação em toda a União Europeia para que se leve a cabo uma investigação centrada nos parâmetros de bem-estar animal”, lê-se numa nota da iniciativa Let’s Talk About Pork From Europe.

Segundo a mesma nota, o consórcio Welfarmers apresentou uma candidatura a uma call europeia, no âmbito do programa Horizon Europe, que inclui a criação de plataformas digitais para medir os níveis de bem-estar animal, através de sistemas de integração de dados anteriormente usados na saúde humana.

O projeto vai também criar plataformas para quantificar o nível de bem-estar dos animais nas explorações pecuárias dos diferentes países e monitorizar a adaptação dos produtores às novas normas, bem como avaliar os impactos socioeconómicos na cadeia de abastecimento.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este estudo vai centrar-se nos suínos e, posteriormente, servirá de modelo para outros setores pecuários da União Europeia.

Na base da motivação dos Wealfarmers está o bem-estar animal nas explorações, que só poderá fazer progressos significativos se representar todos os aspetos da sustentabilidade, os aspetos sociais (bem-estar humano e animal), ambientais (emissões) e económicos (viabilidade económica das explorações agrícolas)”, precisou.

Os produtores de suínos querem assim melhorar os sistemas de produção e contribuir para que a estratégia Farm to Fork (Do Prado ao Prato) seja efetivada.

A implementação de medidas, exige, no entanto, investimento nas explorações, uma “gestão eficiente […] onde a investigação terá um papel fundamental”.

Por outro lado, ressalvaram que as condições de produção são diferentes do Norte para o Sul da Europa, devido a fatores como o clima e a estrutura da produção.

Porém, “estas diferenças não podem justificar diferentes níveis de bem-estar no espaço europeu e a investigação deve ser capaz de fornecer soluções para alcançar uma homogeneidade”, notou, acrescentando que é “fundamental” investigar novas técnicas de produção e divulgar os resultados a todos os produtores europeus.

As associações de produtores, através da sua representação europeia (COPA-COGECA), enviaram para a Comissão Europeia uma proposta de alteração da legislação europeia em termos de bem-estar animal.

A iniciativa Let’s Talk About Pork From Europe esclarece o modelo de produção de carne de porco na Europa.

Esta campanha arrancou em julho do ano passado e decorre até ao mesmo mês de 2022, em Portugal, Espanha e França.