Os portugueses gastaram em média, até agosto de 2021, 50,33 euros em medicamentos, uma subida face a período homólogo de 2019. No total, despenderam mais de 10 milhões de euros na farmácia, mas compraram menos 200 mil embalagens de fármacos, informa esta terça-feira o Jornal de Notícias de acordo com dados contabilizados pelo Infarmed.

Segundo a autoridade nacional do medicamento, na origem do aumento da despesa poderá estar a introdução de novos medicamentos no mercado, como é o caso dos utilizados na insuficiência cardíaca, fibrilhação auricular e dislipidemias, que ainda não têm patente — e que por isso são mais caros.

Contudo, a Associação de Farmácias de Portugal aponta outro motivo para o aumento da despesa, nomeadamente “as dificuldades no acesso às consultas médicas”, o que leva a que “muitos doentes crónicos levantem medicação nas farmácias sem receita”. Manuela Pacheco, presidente da associação, explicou ao JN que muitas vezes os utentes compram fármacos sem prescrição, o que faz com que paguem os remédios por inteiro. Apesar de poderem deduzir a comparticipação posteriormente, muitos não o fazem porque deixam expirar o prazo, ou porque não conseguem a receita em tempo útil.

No total, entre janeiro e agosto, os utentes despenderam 493,3 milhões de euros por 109,3 milhões de embalagens. Em período homólogo de 2019, desembolsou-se 483,6 milhões de euros por 109,5 milhões de caixas de medicamentos. Com base nestes dados, em dois anos, as despesas com medicamentos aumentaram 2%.

Entre janeiro e agosto deste ano, também se assistiu a um aumento da venda de antidepressivos e ansiolíticos. Na globalidade, foram vendidas 13,9 milhões de embalagens de medicamentos psicotrópicos, um aumento de 960 mil em igual período de 2019.

Estes números são os mais elevados dos últimos sete anos e, segundo recorda o JN, está em linha com os alertas sobre o impacto da pandemia na saúde mental.