O colapso de um prédio em construção em Lagos, na Nigéria, provocou a morte de pelo menos seis pessoas, e cerca de 100 trabalhadores estão ainda desaparecidos, notocia o The Guardian. O Comissário da Polícia de Lagos, Hakeem Olusegun Odumosu, afirmou que ainda não foi possível determinar a causa do acidente, que podemos ver no vídeo publicado pelo jornal:

Eric Tetteh, um dos construtores presentes, conseguiu escapar, juntamente com o seu irmão, mas estimou que mais de uma centena de pessoas estarão debaixo dos escombros. A chegada das autoridades ao local do acidente foi muito demorada, o que motivou manifestações de descontentamento por parte das pessoas presentes, segundo a Associated Press.

A agência de notícias recorda que desastres em locais de obras no país são comuns, devido à fraca fiscalização do regulamento de construção civil, a que se junta, segundo o The Guardian, o uso de materiais inferiores e elevada procura de habitação em Lagos, o principal centro económico do país mais populoso de África.

De acordo com os trabalhadores envolvidos, o prédio luxuoso, que tinha 22 andares, estava em construção há cerca de dois anos.

O preço mais baixo de um andar no complexo que estava a ser construído pela Fourscore Homes era de 1,2 milhões de dólares (cerca de um milhão de euros).