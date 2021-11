Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi ainda nos primeiros dias de julho, em pleno verão, que o provável se tornou confirmado: Sergio Ramos, há 16 anos no Real Madrid, deixou os merengues e assinou pelo PSG, fazendo parte de uma janela de transferências em que os franceses acabariam por também contratar Donnarumma, Messi e Wijnaldum. Certo é que, quase quatro meses depois, o central espanhol ainda não se estreou e tem estado a recuperar de uma lesão — algo que tem deixado os adeptos, os dirigentes e todo o universo dos parisienses algo inquietos.

Nos últimos dias, o jornal Le Parisien chegou mesmo a adiantar que o PSG, que nesta altura já leva oito pontos de vantagem na liderança da Ligue 1, estava a planear rescindir contrato com Sergio Ramos para eliminar a volumosa coluna orçamental que este ocupa e que não está a ter retorno desportivo. O central de 35 anos assinou contrato por duas temporadas, com um salário de algo como 10 milhões de euros por época, mas continua a recuperar de uma lesão, ainda não voltou aos treinos às ordens de Mauricio Pochettino e a data de regresso tem sido constantemente adiada.

O último a falar sobre a situação de Ramos foi Leonardo, o diretor desportivo do clube francês, que lembrou que o PSG já sabia que o jogador “tinha um problema” e que não foi apanhado de surpresa: ou seja, deu a entender que os parisienses já tinham conhecimento de que o espanhol não poderia competir de forma imediata e logo depois da transferência. Agora, o Mundo Deportivo adianta que o PSG não irá mesmo rescindir com Sergio Ramos — não só porque não o pretende mas também porque as regulamentações da FIFA não o permitem.

De acordo com o artigo 17.º do Regulamento do Estatuto e Transferências de Jogadores da FIFA, o central espanhol encontra-se sobre o chamado “período protegido”, os três primeiros anos de vínculo entre as duas partes. “Em todos os casos, a parte que rescinde o contrato fica obrigada a pagar uma indemnização. Salvo fique estipulado o contrário no contrato, a indemnização por incumprimento calcula-se considerando a legislação nacional, as características do desporto e os outros critérios objetivos”, pode ler-se nas regras do organismo que regula o futebol mundial.

Assim, esta compensação parte da “remuneração e outros benefícios que são devidos ao jogador conforme o contrato vigente ou um novo contrato, o tempo contratual restante, até um máximo de cinco anos, as quotas e os gastos desembolsados pelo clube anterior (amortizados ao longo do período de vigência do contrato), assim como a questão de se a rescisão de contrato acontece no período protegido. Além da obrigação de indemnizar, devem ser impostas sanções desportivas ao clube que rescindir o contrato durante o período de proteção”.

Quer isto dizer que, por Sergio Ramos estar ainda incluído neste período, o PSG ficaria obrigado a uma sanção para além da indemnização — sanção essa que seria o impedimento de inscrever novos jogadores durante as próximas duas janelas de transferências.