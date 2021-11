"Você é o meu herói". Gouveia e Melo recebido por plateia ao rubro na Web Summit

Gouveia e Melo questiona se a estratégia de vacinação em Portugal foi a melhor

A ideia de que os feitos conquistados pela task force que liderou não são apenas mérito de Gouveia e Melo foi repetida várias vezes na intervenção do vice-almirante. A Web Summit descreveu-o como “a estrela da pandemia de Portugal”, mas o vice-almirante insiste que não é “o Super Homem” e, por isso, muitas falhas foram cometidas nos oito meses do processo de vacinação.

O vice-almirante admite até que chega a ter dúvidas sobre se a estratégia que permitiu vacinar mais de 85% da população portuguesa contra a Covid-19 foi a melhor, num mundo em que vários países ainda não tiveram acesso alargado às vacinas: “Todos os humanos são importantes, independentemente do lugar que ocupam no globo. Falo de questões éticas, mas também de estratégia: podemos estar a ganhar a batalha, mas não a guerra. Isto é uma pandemia, não uma epidemia”, insistiu, pedindo uma coordenação entre governos para espalhar as vacinas por todo o globo.

Apesar das reticências, não hesitaria em regressar à liderança se fosse novamente necessário reorganizar o esforço de vacinação para acomodar a distribuição alargada da terceira dose: “Como militar, se fosse chamado outra vez, diria que sim, sem dúvida. Até despir este fato vou obedecer ao Governo. É a minha forma de trabalhar”.

Os três conselhos do vice-almirante para enfrentar pandemias

Questionado sobre quais os segredos de Henrique Gouveia e Melo para conquistar a confiança dos portugueses e assegurar o avanço no processo de vacinação, o vice-almirante partilhou que ajudou “não ser político”: “O Governo selecionou-me, tentei tirar o processo do debate político e cingir-se à racionalidade”.

Mas nem os constantes aplausos que eclodiam no público quando discursava o convencem totalmente que há fatores pessoais que podem ter ajudado: “Se calhar ajudou ser alto ou vestir uma farda, mas deve haver pessoas fora do mundo militar que conseguiriam fazer o mesmo”.

A estratégia de comunicação também foi fundamental: saber comunicar as (poucas) certezas e as (muitas) incertezas, as boas e as más notícias — sempre sem rodeios. E, para Henrique Gouveia e Melo, a “retórica da guerra” ajudou na tarefa: “Explicámos que o vírus era o inimigo e que nós tínhamos de o combater em conjunto. E quem não o fizesse tinha de pensar de que lado da guerra queria estar”, sumarizou o vice-almirante, que repetiu que está a preparar a publicação de um livro com as “lições aprendidas” durante o processo de vacinação.

Mas o ex-coordenador da task force acredita que falta o mais importante: combater as alterações climáticas e o impacto dos humanos na natureza. “É isso que está por trás desta pandemia e que estará por trás das próximas se não fizermos nada”, alertou.