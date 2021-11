Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta pode ser a edição presencial da Web Summit para a maior parte dos oradores. Contudo, não o será para dois dos grandes oradores que a conferência de tecnologia e empreendedorismo anunciou. Nick Clegg, o vice-presidente para assuntos globais do Facebook (que agora chama Meta à casa-mãe), apareceu remotamente de surpresa esta manhã. Além disso, Chris Cox, líder de operações da Meta, também só vai participar remotamente na quarta-feira, quando falará às 14h50.

Ao Observador, a Meta (Facebook) disse que Chris Cox vai “participar virtualmente no evento conforme previamente acordado com os organizadores”, e adianta que “não houve nenhuma alteração neste plano”. Contudo, a Web Summit não divulgou que Chris Cox não iria estar presencialmente no evento.

Esta tarde, em resposta ao Observador, a Web Summit confirmou que a presença de Cox ia ser apenas remota e adiantou que todas as perguntas deveriam ser reencaminhadas para o Facebook. Contudo, a organização não explicou porque é que não surge na agenda oficial que Cox só participará remotamente, dizendo apenas que a conferência “estará ligada ao Metaverso”.

Chris Cox está no Facebook (Meta) desde 2005, pouco tempo depois de a empresa ter sido criada, e é tido como um dos líderes mais próximos de Mark Zuckerberg, o fundador e presidente executivo da empresa que também detém o Instagram e o WhatsApp. O programador de 39 anos é um dos principais responsáveis pela criação do News Feed, e, atualmente, é diretor de produto da empresa. Ao mesmo tempo, é também o chefe de gabinete de Mark Zuckerberg. Ao longo dos últimos anos — tirando o período de abril de 2019 a maio de 2020 –, manteve-se ao lado de Zuckerberg durante as principais crises: entre outras, o caso Cambridge Analytica, idas ao Congresso dos EUA e, agora, os documentos revelados por Frances Haugen.

“Temos um relacionamento e parceria fluidas com a Web Summit, como tivemos ao longo dos anos”

Estas ausências físicas do Facebook surgem depois de a organização do evento ter arrancado a Web Summit ao convidar Frances Haugen, a denunciante que expôs alegadas práticas maliciosas da Meta, para dar o arranque oficial do conferência. Contudo, sobre isso, a Meta diz: “Temos um relacionamento e parceria fluida com a Web Summit, como tivemos ao longo dos anos. O comentário foi feito em reação também depois de, na segunda-feira, Paddy Cosgrave, o fundador e presidente executivo da Web Summit, ter louvado os atos de Haugen — “o que fez foi extraordinário”, disse-lhe em palco.

Na semana passada, Paddy Cosgrave tinha referido, na entrevista ao Observador, que “todas as grandes empresas” que são “parceiras” do evento sabem que “é muito provável que muitos oradores os vão criticar por inúmeros motivos”. O líder da Web Summit também descartou que a relação com a gigante tecnológica tivesse sido afetada com o convite a Haugen. “Não, não”, afirmou.

Esta terça-feira, a conferência de Nick Clegg não arrancou à hora prevista, tendo começado mais tarde com a justificação de que o vice-presidente para assuntos globais do Facebook “não conseguiu chegar a Lisboa”. Esta informação já era conhecida pela organização do evento desde o fim-de-semana, disse uma responsável da Web Summit ao Observador, tendo sido todos os moderadores previamente avisados (não houve, contudo, alteração ou aviso na agenda oficial).

A Web Summit arrancou na segunda-feira novamente em formato presencial depois de um ano em que foi totalmente online. Até quinta-feira, passarão pelo Altice Arena e pela FIL nomes como Brad Smith, presidente da Microsoft, Tim Berners-Lee, inventor da Web. Esta terça-feira, espera-se ainda presença da atriz Amy Poehler. No evento de abertura, estiveram presentes, além da denunciante Frances Haugen, Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira. Este ano, devido à pandemia de Covid-19, há várias restrições. Contudo, a organização diz receber cerca 42 mil pessoas.