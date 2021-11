A época de Natal é uma época familiar, com muitos reencontros e muitas tradições. Mas nem só de boas tradições é feita esta época. Uma procura superior traz, usualmente, problemas logísticos para as empresas, agora agravados com a realidade pandémica — que nos presenteou com menos capacidade de produção (e consequentemente de oferta) e, também, muitas quebras no transporte.

As vantagens das compras online

O Natal deste ano não será igual ao do ano passado. Tal como o do ano passado não foi igual ao do anterior — nomeadamente com um boom exponencial no comércio digital, com mais de meio mundo em confinamento voluntário e involuntário. E, prevendo-se uma mudança de comportamento, as vantagens de comprar online permanecem as mesmas. Numa altura em que os preços flutuam mais que o normal, também fruto de promoções, comprar online permite-lhe comparar preços imediatamente, fazendo assim o melhor negócio possível. Da mesma forma, permite-lhe poupar tempo, não só em deslocação, mas também das filas propícias nesta altura do ano — particularmente nas grandes superfícies. Por fim, mas não menos importante, grande parte das lojas online oferece períodos de troca superiores ao comércio tradicional, garantindo, desta forma, a troca de possíveis enganos em tamanhos.

Mas o que nos espera este ano? Vai o online ser tão relevante como o ano passado? Para responder a essa questão, a Salesforce, empresa tecnológica multinacional líder em Customer Relationship Management (CRM), desenvolveu um estudo sobre o que podemos esperar desta época festiva. Agora, anunciou os seus insights e previsões globais para 2021. Há coisas que ficam na mesma, outras que mudam este ano, e mais outras que já mudaram para sempre. Quer saber quais?

O que fica na mesma

O crescimento das vendas anuais vai continuar, mas não ao nível do ano passado. No período pré-confinamento, as vendas online (ou e-commerce) cresciam a um ritmo de 7% ao ano. E é esse mesmo crescimento que continuará este ano. Um crescimento normal, mas que contraria os excecionais e históricos 50% do ano passado.

Embora pareça uma descida face ao ano passado, isso não é verdade. A Salesforce concluiu que os hábitos e rotinas de compras online que foram adquiridos durante os últimos dois anos irão continuar e até impulsionar este ano para vendas recorde durante este período natalício.

O que vai mudar este ano

Isso mesmo, este ano, ao que a Salesforce indica, irá registar-se um recorde global em termos de vendas totais digitais. Este valor poderá atingir 1.2 biliões de dólares (cerca de 1 bilião de euros) – com 259 mil milhões de dólares destes a serem apenas nos Estados Unidos. E a resposta é só uma: inflação.

O crescimento da receita do comércio digital prende-se não só com o seu crescimento, mas também num aumento de custos para os retalhistas e consumidores, que se estima em cerca de 20%. Os efeitos da pandemia continuam a fazer-se sentir na cadeia logística, e a grande pressão que esta tem registado nos últimos meses — que irá ser agravada nos últimos dois meses do ano — irá justificar este aumento.

Com este aumento de preços, a Salesforce prevê que o sistema de crédito (ou “compre agora e pague depois”) terá também um elevado crescimento, sendo responsável por 8% das compras este Natal (um aumento face aos 4% do mesmo período de 2020).

Do outro lado da moeda, apesar dos custos mais elevados, o serviço será mais eficaz. Este ano as ruturas de stock e os atrasos descerão drasticamente, pelo menos face à crise global do ano passado, em que as empresas logísticas a determinada altura se tornaram incapazes de controlar prazos. A Salesforce projeta uma redução drástica de 94% nas encomendas com risco de atraso este ano. Se comprar online este ano (respeitando os prazos indicados no site), certamente terá prendas para oferecer a tempo e horas.

O que mudou para sempre

Depois de vários escândalos sobre a segurança dos nossos dados digitais, bem como o direito à privacidade mesmo online, há um grande movimento global — liderado pela União Europeia — que visa proteger os utilizadores e os seus dados. Neste momento, os departamentos de marketing enfrentam um dos maiores desafios da última década, nomeadamente desde que esta lei chegou às Cookies.

O tema é natalício, mas nestas Cookies não estamos a falar de doces. Cookies são pequenas “etiquetas” que nos são atribuídas quando visitamos um site — ou de muitas outras formas — e que permitem seguir a nossa viagem digital, fazendo com que as empresas consigam atribuir-nos personas completas: mesmo não sabendo o nosso nome, conseguiriam deduzir os nossos interesses, idade, profissão, em que tipo de família estamos inseridos e muitas outras coisas. Ora, desde que a maioria da legislação avançou, estas “etiquetas” (ou Cookies) tornaram-se mais difíceis de atribuir, o que resulta numa mudança brusca na forma como o marketing vai ter de operar.

Assim, este Natal, espera-se que os programas de fidelização, envolvimento de media social e marketing através de emails personalizados, deem aos profissionais de marketing os dados que agora não conseguem obter de outra forma. Ou, pelo menos, a tentativa é essa. A Salesforce projeta um crescimento de 30% no tráfego de comércio eletrónico de referências sociais e um aumento de 18% no marketing por email em novembro e dezembro, em comparação com o ano passado.

O Natal é uma época especial, mas, para quem trabalha nele, é também uma ciência. E há coisas que nunca mais serão as mesmas.