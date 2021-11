"Back in Bahia" com a filarmónica de Gilberto Gil, nem que seja por uma noite

E quando estávamos convencidos de que já nos tínhamos esquecido de que, algures nessa Europa desenvolvida, podíamos estar a levar tareia como gente grande, Gilberto levanta-se pela primeira vez, pondo em evidência o fato num rosa suave bem parecido com o de um equipamento alternativo que certa e determinada agremiação usou aqui numas épocas há atrasado.

Falamos de racismo. Já tinha passado pelo “Upa Neguinho” de Edu Lobo; agora, recorda Harlem Désir e a S.O.S. Racismo, vamos a “Touche Pas à Mon Pote” e “Sarará Miolo” (“sara / cura / dessa doença de branco / de querer cabelo liso”). Fala dos anos do exílio com Caetano em Londres no tempo da ditadura, a sala insiste em comprar com Bolsonaro, mas Gil não devolve mais do que um “pois é”, celebrado como um golo que Everton Cebolinha provavelmente não estava a marcar àquela hora. Voltamos à história e a “Back in Bahia”. João Gil brilha no solo, Flor volta para cantar “No Norte da Saudade”.

O final é em crescendo e ao colo de “Andar com Fé” (“a fé não costuma falhar#, insiste o nosso homem), o inevitável “Aquele Abraço”, que dedica ao povo brasileiro em Lisboa, o reggae de “Stir it Up”, a grandiosidade de “Tempo Rei”. O povo chama para o encore, Gil volta com Adriana e mais ninguém se senta. “Fico Assim sem Você”, “Madalena”, “Toda Menina Baiana”. A sala pula e dança naquele ainda estranho baile de máscaras nada festivas, que embaciam, apagam sorrisos, qualquer hipótese de estilo ou confiança numa troca de olhares. Mas que o povo estava com vontade de saltar, estava. Só não sei se esta alegria é saudade ou Brasil. À saída, as vozes nas conversas confirmam a presença significativa de imigrantes desse outro lado do rio Atlântico. No Uber para casa, é inevitável procurar notícias de Munique: 5-2. Alô, torcida do Flamengo. Aquele abraço.