O Banco Best entrou no negócio de seguros de proteção, através de uma parceria com a multinacional de consultoria e gestão de seguros e riscos MDS, anunciou esta terça-feira a entidade bancária, em comunicado.

“O Banco Best e a MDS, multinacional líder na consultoria e gestão de seguros e riscos em Portugal, estabeleceram uma parceria estratégica através da qual o Banco Best passa a disponibilizar uma oferta alargada de seguros de proteção numa lógica de arquitetura aberta, com um serviço de aconselhamento personalizado”, lê-se na nota enviada às redações.

Tanto no site como na aplicação para smartphones do Banco Best, passa a estar disponível uma nova área para consultar as ofertas disponibilizadas, que vão desde o seguro da casa ao do automóvel.

“Ao contrário da maioria dos bancos, que estabelecem parcerias exclusivas com uma seguradora, quisemos garantir que os nossos clientes têm liberdade de escolha e conseguem chegar às melhores soluções do mercado”, explicou o diretor de marketing do Banco Best, António Martins.

Com esta parceria, os clientes do banco indicam à entidade o seguro pretendido e a MDS procura no mercado as melhores opções e providencia a assistência.