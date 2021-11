Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Polícia Judiciária está a fazer buscas na casa de Florêncio de Almeida, ex-motorista do banqueiro João Rendeiro, segundo a RTP, que está no local. Em causa estão suspeitas de branqueamento de capitais, através da compra de um apartamento na Quinta Patino a pronto pagamento.

De acordo com a TVI, o Ministério Público suspeita que o imóvel, no valor de 1,1 milhões de euros, pertencia na verdade a Rendeiro. A sua mulher, Maria de Jesus, é que tinha o usufruto do apartamento. A PJ suspeita que Maria de Jesus estaria a par do esquema.

Também o pai de Florêncio de Almeida, presidente da ANTRAL (com o mesmo nome), está a ser investigado por suspeitas de um crime da mesma natureza. Neste caso, está em causa a compra por Florêncio de Almeida e o pai de uma casa de João Rendeiro em 2015, a um valor abaixo do preço de mercado, que foi depois vendida por cinco vezes mais. Em ambos os casos, há suspeitas de branqueamento de capitais.