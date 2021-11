Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pelo menos quatro vídeos foram partilhados nas redes sociais de confrontos entre elementos das alas radicais de claques do Sporting e Besiktas, registados na noite desta terça-feira na zona entre as casas dos grupos organizados de adeptos leoninos (onde começou) e a zona lateral do metro do Campo Grande.

Nos vídeos a que o Observador teve também acesso, é possível ouvir os cânticos pelo clube de Alvalade e alguns indivíduos com tochas, bastões e cintos. Uma página dedicada ao fenómeno das claques fala de uma luta que terá envolvido cerca de 30 pessoas de cada lado, uma informação não confirmada. Tudo aconteceu perante várias testemunhas que passavam pelo local para apanharem o metro ou um autocarro.

De acrescentar que, ainda em setembro, a noite antes da receção do Sporting ao Ajax, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, tinha sido marcada por episódios de violência entre elementos dos dois clubes, desta feita fora da zona de Alvalade como aconteceu na última noite. De recordar que os leões recebem a partir das 20h o conjunto turco depois da vitória na derradeira ronda em Istambul.

