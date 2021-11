Uma colisão entre um motociclo e uma viatura pesada de mercadorias causou esta quarta-feira uma vítima mortal, em Pataias, no concelho de Alcobaça, distrito de Leiria, informaram os bombeiros.

O acidente ocorreu no cruzamento junto ao cemitério de Pataias e “vitimou mortalmente a condutora do motociclo, uma mulher de 73 anos”, disse à agência Lusa o comandante dos bombeiros de Pataias, Leandro Bernardino.

De acordo com o comandante, “o óbito foi declarado no local” pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Leiria.

O alerta para os bombeiros foi dado às 17h03 e no local estiveram 15 operacionais apoiados por oito viaturas dos bombeiros e da GNR.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No local esteve também uma Unidade Móvel de Intervenção Psicológica do INEM.

O trânsito no local estava, às 18h30, condicionado, com a circulação a fazer-se apenas numa via.