O Túnel do Marão vai estar cortado ao trânsito na noite de quinta-feira para a realização de um simulacro que visa testar os equipamentos instalados na infraestrutura e a articulação entre as entidades, foi esta quarta-feira anunciado.

A Infraestruturas de Portugal (IP) disse que a realização do simulacro vai levar ao corte de tráfego no Túnel do Marão, inserido na Autoestrada 4 (A4), entre Vila Real e Amarante, nos dois sentidos, entre as 21h00 de quinta-feira e as 06h00 de sexta-feira.

O trânsito será desviado para o Itinerário Principal 4 (IP4), entre os nós de ligação ao IP4 e o da Campeã.

Segundo a Infraestruturas de Portugal, o “exercício tem como objetivo testar os equipamentos instalados no túnel, a articulação das diferentes entidades ligadas ao socorro e proteção civil, autoridades policiais e a IP como entidade exploradora da infraestrutura”.

A realização do simulacro permite, de acordo com a empresa, dar cumprimento ao previsto no Plano de Emergência Interno do Túnel do Marão.

O exercício decorrerá em parceria com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) através do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Norte, em articulação com os comandos distritais de operações de socorro (CDOS) do Porto e Vila Real.

A IP pediu “compreensão pelos incómodos e inconvenientes” que a situação irá provocar, salientando estar a “contribuir para a melhoria das condições de segurança dos utilizadores da infraestrutura”.

A Autoestrada do Marão concluiu o prolongamento da A4 de Amarante a Vila Real, inclui um túnel rodoviário de quase seis quilómetros e abriu a 08 de maio de 2016, depois de sete anos de obra, três paragens nos trabalhos e do resgate pelo Estado.

O Túnel do Marão assinalou cinco anos de funcionamento em maio. De acordo com dados revelados nesse mês, desde 2016 o túnel foi atravessado por cerca de 19 milhões de veículos, que até então geraram uma receita de 43 milhões de euros de portagens.

A IP referiu ainda que, por ano, são aplicados cerca de 2,5 milhões de euros em encargos diretos para a manutenção do túnel.

Estes encargos encontram-se divididos entre a manutenção dos Sistemas e Equipamentos de Segurança Ativa instalados na infraestrutura e edifício técnicos, a conservação e manutenção rodoviária, a operação rodoviária (fiscalização, patrulhamento e assistência rodoviária), a segurança dos utentes com a equipa de proteção e socorro e a operação e manutenção dos equipamentos de cobrança de portagens.

No centro de controlo de tráfego da IP estão alocados diretamente dois operadores 24 horas por dia, sete dias por semana.

No que se refere à manutenção da infraestrutura prestam serviço técnicos que pertencem à IP, a empresas prestadoras de serviços e também os elementos da Equipa de Proteção e Socorro, estando alocados a esta infraestrutura, cerca de 30 trabalhadores, alguns dos alguns a trabalhar por turnos.

Desde a entrada em serviço e até ao mês de maio, registaram-se no Túnel do Marão sete acidentes dos quais resultaram nove feridos ligeiros e um ferido grave, que resultou do despiste de um motociclo.

Ocorreram também alguns incidentes provocados por sobreaquecimento dos veículos, sendo que os mais relevantes ocorreram em junho de 2017 com um incêndio num veículo pesado de passageiros, e um outro num veículo ligeiro de passageiros, ocorrido em agosto de 2017.

Em ambas as situações não se registaram quaisquer feridos, apenas danos materiais, no entanto, o incêndio no autocarro obrigou à “realização de uma extensa intervenção de reparação dos danos provocados no interior do túnel e à recolocação dos vários equipamentos que ficaram destruídos”.

Esta ocorrência chamou a atenção para questões relacionadas com a resposta à ocorrência e, em consequência, foi alocada ao túnel, a partir de 2018, uma equipa de três bombeiros em permanência para prevenção, primeira intervenção e socorro, pertencentes às corporações da Cruz Branca (Vila Real) e Amarante.

De acordo com a IP, periodicamente são realizados trabalhos de reparação e manutenção dos equipamentos instalados e da superestrutura que requerem o condicionamento da circulação automóvel.