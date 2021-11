Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Cada nome, uma história. Cada estrela do futebol, um capítulo sem nada a ver com o futebol. Cada figura, mais personagens ao barulho. E assim se passou outra semana no galáctico PSG que nunca deixa de ser notícia pelas mais variadas razões, entre ausências por lesão, episódios macabros ou tentativas de rescisão.

A última novela envolve Sergio Ramos, internacional espanhol contratado a custo zero ao Real Madrid este verão e que ainda não se estreou coma nova camisola devido a constantes e arreliadoras lesões. Até aqui, a situação do central foi gerida com pinças, havendo sempre a esperança de total recuperação. No entanto, e de acordo com o Le Parisien deste domingo, os responsáveis franceses terão perdido de vez a paciência e admitem rescindir o vínculo com o jogador de 35 anos, algo que traria outros problemas como o pagamento na íntegra de todos os valores em causa no contrato (acima dos 20 milhões) ou a presença do espanhol no “período protegido” que poderia no limite valer sanções a nível de futuras transferências.

Mais uma questão para Mauricio Pochettino gerir, depois de outros problemas como a lesão de Leo Messi (na semana em que voltou a abrir a porta ao Barcelona após acabar contrato com os franceses), a separação de Mauro Icardi que retirou o italiano de alguns jogos, a história do assalto por uma prostituta que Ander Herrera sofreu junto a um semáforo ou as constantes notícias desmentidas pelo próprio por mais do que uma vez da alegada má forma de Neymar. Ainda assim, tudo a passar ao lado dos resultados, com a equipa parisiense a recuperar da desvantagem ao intervalo para vencer o Lille e reforçar a liderança.

Na Alemanha, mais do que garantir de forma matemática a qualificação para os oitavos da Champions (só ficando por definir se em primeiro ou segundo do grupo, sendo para isso decisivo o encontro com o City em Manchester), existia também uma resposta para dar depois da má primeira parte no último fim de semana apenas corrigida por um grande jogo de Ángel di María mas a entrada não poderia ter sido pior.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nkunku apareceu ao primeiro poste para inaugurar o marcador logo aos oito minutos e a vantagem só não foi aumentada pouco depois porque André Silva, após ter sofrido uma grande penalidade do também internacional português Danilo, permitiu a defesa a Donnarumma. O PSG era completamente dominado pelo RB Leipzig mas o talento individual voltou a fazer a diferença e desta vez com o médio Wijnaldum como principal protagonista, empatando após assistência de Mbappé (21′) e fazendo mesmo a reviravolta na sequência de um canto desviado numa primeira instância por Marquinhos (39′).

O segundo tempo mudou por completo as feições da partida, com os franceses a adotarem uma postura de mais transições explorando Mbappé nos espaços que iam ficando em aberto com o balanceamento ofensivo dos alemães e a terem duas oportunidades flagrantes para fecharem as contas do encontro, com o avançado francês a falhar uma chance que raramente desperdiça e a ver Gulasci fazer uma grande defesa. As contas pareciam fechadas mas uma entrada imprudente de Kimpembe sobre Nkunku, assinalada por ação do VAR, permitiu que o RB Leipzig chegasse ao empate de penálti por Szoboszlai aos 90+2′.