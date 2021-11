Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP Renováveis adquiriu 87,4% da Sunseap Group, referida como a maior empresa de solar distribuído e uma maiores companhias de energia solar no Sudeste Asiático, por 600 milhões de euros, anunciou a empresa em comunicado à CMVM (Comissão do Mercado de Valores Mobiliários). O valor da empresa adquirida implícito nesta negociação é, assim, de 870 milhões de euros para a totalidade do capital.

No âmbito do acordo, a EDP Renováveis poderá aumentar a sua posição até aos 91,4%.

No final de setembro deste ano, a Sunseap tinha 5,5 GW (gigawatts) de projetos solares: 540 MW em operação e construção; 127 MW pronta a entrar em construção e 4,8 GW de pipeline em várias fases de desenvolvimento. O foco da Sunseap é a energia solar.

Com sede em Singapura, tem mais de 400 empregados em nove mercados: Singapura, Vietname, Malásia, Indonésia, Tailândia, Camboja, China, Taiwan e Japão.

“A companhia opera ao longo de toda a cadeia de valor solar, através de um modelo de construção, detenção e operação de projetos solar PV [fotovoltaico] residenciais, utility-scale [unidade que injeta energia na rede] e flutuantes”, explica-se no comunicado, no qual se acrescenta que o modelo de negócio da Sunseap assenta em “receitas contratadas a longo- prazo e de baixo risco, com contrapartes fiáveis e relações duradouras com clientes”.

Na sequência da Transação, a EDPR tornar-se-á global com presença em 25 mercados representativos de ~75% do crescimento global em renováveis até 2030.

A conclusão da compra está ainda dependente de várias aprovações, incluindo de reguladores.

A EDP Renováveis assume que esta aquisição está dentro do plano estratégico apresentado para um horizonte de até 2025, no âmbito do qual a empresa se comprometeu a investir em 1,4 GW em várias geografias para crescer 20 GW até esse ano.

