O Sporting voltou a golear o Besiktas e deixou os turcos de fora das contas de qualquer apuramento, o Borussia Dortmund perdeu em casa e foi igualado pelos leões e o Ajax carimbou a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões ao atingir os 12 pontos. Ou seja, no final da quarta jornada do Grupo C, já é possível fazer matemática real sobre as possibilidades leoninas — uma matemática que pode ficar resolvida em Alvalade e neste mês de novembro.

Se na próxima jornada, a 24 de novembro, o Sporting vencer o Borussia Dortmund por uma diferença de dois golos, fica imediatamente qualificado para a fase seguinte. Se o Sporting vencer o Borussia Dortmund mas apenas por um golo, não garante o apuramento mas mantém-se em vantagem, precisando de, no último jogo e contra o Ajax, obter o mesmo resultado que os alemães registarem frente ao Besiktas e manter a diferença de golos positiva.

Contas à parte, o Sporting registou esta quarta-feira a maior goleada da temporada, sendo que há 51 anos que não vencia em casa por quatro golos numa partida da maior competição europeia de clubes. Os leões chegaram à sétima vitória consecutiva, a segunda melhor série da era Amorim, e levam nove golos em quatro jornadas da fase de grupos da Liga dos Campeões — um registo que é desde já o melhor ataque leonino das últimas três participações na prova.

⌚️Apito final: SCP 4-0 BJK ⚠️Há 51 anos que o ????Sporting não vencia por 4+ golos de diferença, em casa, na maior prova de clubes:

1970 ????????Floriana (+5)

1962 ????????Shelbourne (+4)

2021 ????????Besiktas (+4) Esta foi a 4.ª goleada com 4+ golos de diferença na Taça/Liga dos Campeões. pic.twitter.com/Hwq0EbgY9t — playmakerstats (@playmaker_PT) November 3, 2021

Na flash interview, Rúben Amorim mostrou-se satisfeito com a exibição da equipa. “Tivemos dificuldades na Turquia que aqui não tivemos. Tivemos mais posses de bola longas. Foi muito boa a movimentação de todos na frente. Sentiram-se confortáveis. Controlámos melhor o jogo e, apesar do resultado ter sido quase idêntico, o jogo foi totalmente diferente. Perdemos qualidade na segunda parte devido às mudanças no jogo em si. A vitória é justa e estamos vivos”, atirou o treinador, que não deixou de pedir alguma contenção no entusiasmo.

“É importante, depender de nós. Assim como não criar ilusões após estes dois jogos. O Borussia Dortmund é muito experiente e está habituado a este tipo de jogos, de competições. Teremos o público do nosso lado, o apoio de muita gente, e acho que a equipa vive muito disto. A equipa acredita enquanto é possível”, explicou Amorim, referindo também que tinha pensado gerir mais o cansaço da equipa mas ficou sem uma paragem ainda na primeira parte, devido à lesão de Pedro Porro. “Havia jogadores cansados, baixou-se o ritmo porque se sentiu o cansaço e sim, deu para poupar alguns jogadores”, terminou.