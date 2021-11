Frio chegou de vez: já neva na Serra da Estrela

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O tempo mais frio parece já ter chegado. Na última madrugada nevou na Serra da Estrela, a primeira vez que tal acontece no país desde o início deste outono. “Houve neve durante a madrugada nos pontos mais altos da Serra da Estrela”, confirmou à Rádio Observador Paula Leitão, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Nas redes sociais, há vídeos a circular que dão conta desta primeira queda de neve do ano no ponto mais alto de Portugal continental durante a noite desta terça-feira.