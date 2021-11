Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Galp Energia vai terminar a atividade de prospeção e pesquisa de novos campos de petróleo e gás a partir do início de 2022. O anúncio foi feito pelo presidente executivo da empresa Andy Brown durante um pequeno almoço no quadro da participação da empresa na Web Summit.

A Galp vai ainda realizar algumas perfurações já contratualizadas no Brasil em São Tomé, mas a empresa deixará de procurar e concorrer a novas licenças de pesquisa e exploração de hidrocarbonetos. A Galp vai manter-se envolvida nos projetos de produção de gás e petróleo já em desenvolvimento, nomeadamente no Brasil onde anunciou recentemente a entrada em produção de um novo campo, e em Moçambique onde ainda não há uma decisão final sobre o arranque do investimento no gás natural.

Em declarações aos jornalistas esta quarta-feira, Andy Brown assinalou ainda que a Galp é a primeira petrolífera integrada com atividade de produção e distribuição a anunciar que vai por fim à procura de novos campos de hidrocarbonetos.

A Galp tem uma história de grande sucesso na pesquisa e exploração de petróleo, assinalou o presidente executivo, lembrando a participação nas descobertas do pré-sal nas águas profundas do Brasil e nas reservas de gás natural em Moçambique. Agora a empresa aposta em acelerar a estratégia de descarbonização para chegar a 2030 com 40% da energia e combustíveis produzidos livres de CO2.

A Galp esteve envolvida na concessão para pesquisar petróleo ao largo da costa algarvia, mas o projeto acabou por cair em 2018.