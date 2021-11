Guiné-Bissau ratifica protocolo que criou Tribunal Africano dos Direitos Humanos e do Povos

A Liga Guineense dos Direitos Humanos felicitou as autoridades da Guiné-Bissau, que já depositaram o instrumento de ratificação do protocolo relativo à criação do Tribunal Africano dos Direitos Humanos e dos Povos.

Em nota na rede social Facebook, publicada esta quarta-feira, o Ministério dos Negócios Estrangeiros confirmou a adesão ao protocolo. A cerimónia de adesão decorreu na Tanzânia, em Dar Es Salaam, à margem da Conferência sobre a execução e o impacto das decisões do Tribunal Africano.