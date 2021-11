Imagens captadas por satélite mostram três locais que estão a ser transformados para um possível lançamento de armas nucleares na China. Estes movimentos parecem indicar um esforço por parte do Governo de Beijing de aumentar a sua capacidade nuclear, segundo a CNN.

A Federação de Cientistas Americanos (FAS, na sigla em inglês) alertou para um progresso significativo nas obras, e descreveu-o como “um crescendo nuclear sem precedentes” no país, num relatório publicado na terça-feira. No entanto, ressalva que “ainda faltam muitos anos” para os hipotéticos silos estarem “completamente operacionais e armados”.

A China possui, neste momento, apenas um décimo do poder nuclear detido pelos Estados Unidos e Rússia, mantendo o nível de armamento mínimo necessário para dissuadir outros países de considerarem um ataque contra o país como opção.

A possível construção destes silos não deverá alterar a estratégia militar chinesa, sendo que será mais provável que signifique apenas uma demonstração de capacidade de contra-ataque. Kristensen, membro da FAS, afirmou que esta construção apenas indica que “a liderança chinesa decidiu que a China tem de ser grande em termos militares e tem de ter armamento nuclear que se equipare a esse estatuto”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vipin Narang, professor de ciência política do Instituto de Tecnologia de Massachussetts, acredita que estes potenciais silos servirão para aumentar o número de alvos que um país em guerra com a China teria de atingir caso resolvesse entrar em guerra:

A China pode acabar por armar alguns dos silos, mas mesmo que não o faça, como é que os Estados Unidos vão conseguir distinguir se estão operacionais ou não? Nesse caso, vão ter se comprometer a destruir todos, e a ter de, talvez, duplicar o número de ogivas nucleares para todos os silos”, disse Vipin Narang.

As imagens de satélite mostram também algumas estruturas de apoio aos silos, com um tamanho próximo de um estádio de futebol, que podem estar a ser utilizados, segundo Hans M. Kristensen, para “ocultar detalhes técnicos dos satélites”.

Pentágono avisa que China está a reforçar o seu arsenal militar nuclear

O Pentágono disse esta quarta-feira acreditar que a China está a acelerar o desenvolvimento do seu arsenal nuclear, tendo já capacidade para lançar mísseis balísticos armados com ogivas nucleares a partir de terra, mar e ar.

“A aceleração da expansão nuclear da China poderá permitir que o país tenha 700 ogivas nucleares até 2027”, revela o relatório anual do Departamento de Defesa dos Estados Unidos sobre as capacidades militares do país asiático.

“É provável que Pequim pretenda adquirir pelo menos 1.000 ogivas nucleares até 2030, o que é mais do que a taxa e o volume estimados em 2020”, pode ler-se no relatório esta quarta-feira divulgado.

Na edição anterior deste relatório enviado anualmente ao Congresso — e que foi publicado em 1 de setembro de 2020 — o Pentágono estimava que a China teria cerca de 200 ogivas nucleares, mas dizia já acreditar que esse número duplicaria nos 10 anos seguintes.

Com 700 ogivas nucleares em 2027 e 1.000 em 2030, as projeções das autoridades norte-americanas mostram uma forte aceleração das atividades nucleares de Pequim.

“A China provavelmente já estabeleceu uma tríade nuclear, ou seja, a capacidade de lançar mísseis balísticos nucleares a partir de mar, terra e ar“, revela o documento divulgado pelo Departamento de Estado.

O relatório não sugere a hipótese de um conflito aberto com a China, mas encaixa-se numa narrativa emergente nos EUA sobre o reforço do Exército de Libertação do Povo, como a China chama aos seus serviços militares, com a intenção de desafiar os Estados Unidos em todos os domínios da guerra — ar, terra, mar, espaço e ciberespaço.

O documento alerta para a ameaça crescente do poderio militar chinês, apoiando a tese de necessidade de uma maior presença norte-americana no Indo-Pacífico, em que se insere o plano de Defesa em articulação com o Reino Unido e a Austrália para essa região.

O relatório fala mesmo na existência de uma rede de bases chinesas fora de fronteiras, que “poderá interferir” nas operações militares norte-americanas e apoiar operações da China contra os Estados Unidos.