O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, espera que a ferrovia ajude a enfrentar as alterações climáticas, aquele que é o “maior desafio” que a humanidade já enfrentou.

Nas Jornadas Europeias de Segurança Ferroviária, que começaram esta quarta-feira, no Porto, o governante disse que a ferrovia faz “muito mais” do que simplesmente transportar pessoas e bens a custos acessíveis, é vital nas mudanças climáticas.

Apontando as vantagens ambientais deste meio de transporte, o ministro realçou que reforçar a sua utilização é necessária para atingir as metas de neutralidade carbónica.

Ao contrário de outros meios de transporte, nomeadamente do rodoviário e aéreo, não há barreira tecnológica para a flexibilidade total do transporte ferroviário, sublinhou.

Contudo, se o objetivo é transportar muitas mais pessoas e cargas, a segurança é uma preocupação ainda “mais central” por forma a que o número de acidentes e de vítimas continue a diminuir, realçou.

Para Pedro Nuno Santos, que recusou falar aos jornalistas à margem do evento, reduzir o risco é uma responsabilidade compartilhada por todos, desde autoridades, trabalhadores, gestores e operadores.

Apesar de considerar o transporte ferroviário mais seguro do que o rodoviário, o ministro salientou que “infelizmente” ainda há um número significativo de acidentes, algo que é preciso mudar.

As Jornadas Europeias de Segurança Ferroviária começaram esta quarta-feira e prolongam-se até sexta-feira, no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.