O campus Universitário da Asprela, no Porto, vai ter, no verão de 2023, mais 151 camas para estudantes, fruto de uma parceria entre dois fundos que pretendem investir no mercado ibérico nos próximos 12 a 24 meses.

O projeto é a primeira aquisição da IP Investment Management (IPIM) e a Heed Capital (Heed) em Portugal, onde pretendem investir na construção em alojamento para estudantes do ensino superior, assinalam as duas empresas num comunicado conjunto.

Desenvolvido num terreno de 4.000 metros quadrados, num raio de cinco a 15 minutos a pé de cinco instituições de ensino superior, onde estudam mais de 35.000 estudantes, o empreendimento, com 151 camas, será composto por “uma mistura de estúdios individuais, twodios, ensuites e quartos duplos com equipamentos que incluem sala de estudo, terraços, ginásio, sala MasterChef, padel court e áreas verdes exteriores”.

De acordo com a mesma nota, o início da construção está previsto para o primeiro trimestre de 2022 e a sua conclusão no verão de 2023.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A joint-venture [aliança] entre o Iberian Student Living (SF-1) de Singapura e o Iberian Student Living – FCR de Portugal será gerido e assessorado pelo IPIM, com os investidores no ISL FCR potencialmente qualificados para a obtenção de cidadania da União Europeia através do programa Vistos Gold português.

A empresa Amro Partners (“Amro”) atuará como promotora e operadora do projeto através da Amro Estudiantes.

A parceria tem como objetivo a aquisição de três a quatro alojamentos para estudantes em Portugal e Espanha ao longo dos próximos 12 a 24 meses, como um passo prévio para aproveitar o mercado ibérico ainda com pouco produto residencial desenvolvido de raiz para estudantes.

Para as duas empresas, esta representa uma oportunidade de investimento atrativa dada a elevada escassez de alojamentos para estudantes no Porto, onde o rácio é de 10 alunos para uma cama disponível.

“Portugal apresenta uma grande oportunidade de crescimento e assemelha-se ao mercado de PBSA do Reino Unido há 10 anos. A IPIM, enquanto early mover, pretende tirar partido de um mercado extremamente fragmentado, pleno de oportunidades para fornecer camas modernas e de alta qualidade a um mercado deficitário e sub-provisionado, tendo o potencial para capturar uma quota de mercado significativa”, assinala a Diretora Executiva do IPIM, Selina Williams, citada em comunicado.

Já o fundador e diretor geral da Heed Capital, Joaquim Luiz Gomes, disse estar entusiasmado com e entrada da empresa neste segmento de mercado pouco desenvolvido e promissor com os parceiros certos.

À medida que a atratividade de Portugal para os estudantes internacionais continua a crescer, esperamos estar bem posicionados”, afirmou.

Citado no mesmo comunicado, Raj Kotecha, cofundador e diretor executivo da Amro Partners, afirmou que a “expansão em Portugal é um passo natural no seguimento de várias aquisições bem-sucedidas em Espanha”, desde a entrada da empresa no mercado ibérico em 2018.

“O setor da habitação para estudantes provou ser resiliente nos últimos 12 meses, e a falta de oferta significativa nesta região cria grande potencial de crescimento. Continuamos focados em aumentar a nossa presença na região, com um pipeline de novas aquisições a anunciar nos próximos meses”, declarou.