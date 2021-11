Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Aliança europeia para as startups arrancou oficialmente esta quarta-feira, 3 de novembro. O pontapé de partida foi dado na Web Summit pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, que se juntou a onze outros governantes. A aliança integra 26 países da União Europeia e a Islândia.

A estrutura “ligeira” de 10 pessoas vai ter sede no Pavilhão de POrtugal, que está a ser gerido pela Universidade de Lisboa. Ter em Portugal esta aliança implica um custo anual de 1,5 milhões de euros para o país, que será suportado por verbas do Plano de Recuperação e Resiliência. A Comissão Europeia dará mais 1 milhão de euros em dois anos, do fundo Horizon.

Segundo apurou o Observador, Portugal é que vai suportar o custo da estrutura em termos de governos nacionais. Mas Pedro Siza Vieira realça a importância de ter esta aliança sedeada no país.