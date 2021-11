Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma mulher de 46 anos foi condenada a 80 dias de prisão efetiva por ter insultado por email e no Facebook duas assistentes sociais. De acordo com o Jornal de Notícias, em causa estão ofensas como “incompetentes”, “ladras”, “invejosas”, “criminosas” e “cabras”. Para além da pena de prisão, a mulher terá ainda de pagar 500 euros de indemnização a cada uma das ofendidas.

O Tribunal de Vila Verde decidiu não aplicar uma pena suspensa por considerar a mulher reincidente. Esta era a 18.ª vez que estava a ser julgada, tendo sido diversas vezes acusada de crimes como difamação e injúria agravada. “Tendo já sido condenada em penas de multa, penas de prisão substituídas por multa e suspensas na sua execução, com regime de prova, isso não a impediu de reafirmar o seu comportamento delituoso”, afirmou a juíza na leitura da sentença para justificar a decisão de aplicar pena efetiva de prisão.

Em causa estava um pedido da arguida à Casa do Povo de Ribeira do Neiva para obter apoio social, que lhe foi negado por não ter sido apresentada toda a documentação necessária. Na sequência dessa decisão, a mulher insultou as duas assistentes sociais responsáveis pelo processo.

Ao Jornal de Notícias, o advogado da arguida explicou que vai recorrer da decisão. João Araújo Silva afirma que a mulher tem problemas psiquiátricos, concretamente perturbação funcional muito grave, regressão da personalidade e profunda modificação dos padrões de comportamento. “Uma pessoa assim doente não pode ir para a prisão, tem de ser tratada”, disse o jurista.