Portugal supera os mil casos diários, atingindo máximos de setembro. Aumento de doentes em UCI é o maior desde 2 de setembro

Nas últimas 24 horas, a faixa etária entre os 20 e os 29 anos foi aquela em que se registaram mais casos de Covid-19, principalmente nos indivíduos do sexo masculino — 124 — o que corresponde a aproximadamente 12% do total diário).

Das nove mortes registadas, três ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, duas no Algarve e na região Centro e uma no Alentejo e nos Açores. Já a região Norte e a Madeira não reportaram qualquer óbito nas últimas 24 horas.