Centenas de pessoas próximas do grupo QAnon, conhecido por promover teorias da conspiração, reuniram-se esta terça-feira em Dallas. O grupo acreditava que iria assistir ali à aparição em público de John F. Kennedy Jr., filho do antigo Presidente JFK. A teoria do grupo é que o regresso de JFK Jr. irá inaugurar o regresso ao poder de Donald Trump.

A pequena multidão acabou por desmobilizar ao fim de uma hora, quando se tornou claro que não havia sinal da presença de JFK Jr. — que morreu numa queda de avião em 1999. Segundo o Washington Post, o grupo acredita que o filho do antigo Presidente não terá morrido e estará escondido há mais de 20 anos. No seu regresso, dizem, irá tornar-se o novo vice-presidente de Trump.

O site Daily Beast dá conta de que o grupo de centenas de pessoas se reuniu na Dealey Plaza, onde JFK (pai) foi assassinado, em Dallas. Ali foi cantado o hino e foram dadas vivas a JFK. O grupo acreditava que JFK filho se ia apresentar à multidão as 12h30 (hora local), hora em que JFK pai foi assassinado — mas isso não aconteceu. Ao fim de uma hora, quase todos os presentes tinham desmobilizado, com alguns a dizerem que afinal o local da revelação seria um concerto da revista Rolling Stone que iria ter lugar nessa mesma noite.

A teoria que envolve JFK Jr. como precursor do regresso ao poder de Donald Trump não é sequer unânime entre os apoiantes do QAnon. Apesar disso, Jared Holt, investigador de ameaças terroristas internas, disse ao Post estar surpreendido pela capacidade de mobilização de uma teoria considerada marginal dentro do grupo: “Surpreendeu-me que tanta gente tenha aparecido por causa de algo tão específico e estranho como isto”, afirmou ao jornal. “Esta é uma franja do QAnon.”

A teoria em causa tem sido promovida por Michael Brian Protzman, que gere o canal “Negative48”. Recorrendo à numerologia para sustentar as suas teses, Protzman tem afirmado que a família Kennedy é descendente de Cristo e que o regresso do filho do antigo Presidente assassinado marcará o início do regresso ao poder de Donald Trump.