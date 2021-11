Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Francisco Rodrigues dos Santos continua a enfrentar forte oposição interna e a assistir à debandada de militantes, mas assegura que tem legitimidade para concorrer às legislativas. Numa entrevista na RTP3, o líder do CDS respondeu a Nuno Melo dizendo-se “disponível para integrar” o adversário, desde que Melo esteja disponível “para respeitar”.

Diz o líder do CDS que segue, na vida, um lema: “As maiorias devem respeitar as maiorias, mas as minorias devem acatar a autoridade democrática das maiorias”. E concretiza, aproveitando para responder também a Paulo Portas: “Se Nuno Melo estiver na disponibilidade de respeitar o Conselho Nacional, estou disponível para integrar e para acolher. Aquilo que Paulo Portas disse de quem perde respeita, quem ganha integra não foi respeitado desde a minha eleição”.

No ar deixou ainda suspeitas, escusando-se a identificar as pessoas envolvidas: “Na noite em que fui eleito ouvi que se fosse preciso acabar com o partido para me destruir havia gente para isso”.

Questionado sobre a manutenção do Conselho Nacional depois de o Conselho de Jurisdição se ter manifestado contra a sua realização, o líder do CDS diz que há “incompatibilidades” nos membros do órgão do partido, que “violam a lei dos partidos”, mas que só descobriu essas incompatibilidades agora.

“Descobrimos agora porque fomos investigar o que movia esta decisão do Conselho de Jurisdição. Havia uma vontade política por trás da decisão do Conselho de Jurisdição”, diz o líder do CDS frisando que os dois membros “não podiam sequer estar sentados naquele órgão”.

Em causa um membro da assembleia de militantes em Oeiras e da distrital de Braga, uma mulher que Rodrigues dos Santos diz ser advogada de Nuno Melo.

“Há pessoas que julgam que o CDS é um feudo”

Ainda sobre o grupo de militantes que tem liderado a contestação à liderança do CDS e àqueles que se têm vindo a desvincular do CDS, Rodrigues dos Santos diz que “lamenta” as saídas e nota que “nunca virou as costas ao partido”, mesmo quando era a cara da contestação de anteriores lideranças.

Às várias saídas responde que “há pessoas que julgam que o CDS é um feudo” e com o número de novas filiações, enumerando “altos quadros que se têm vindo a juntar, mas que não têm a exposição de quadros recentes do partido”.

Uma dessas desvinculações foi a de Pires de Lima — antigo presidente do Conselho Nacional — que Rodrigues dos Santos diz não ter “provocado surpresa”. O líder do CDS ainda não esqueceu um artigo publicado por Pires de Lima no semanário Expresso em setembro de 2020, ano em que Rodrigues dos Santos chegou à liderança do partido.

“Pires de Lima fez capa do Expresso dizendo que ‘cadelas apressadas parem filhos cegos’ — eu tinha na altura seis meses de liderança do CDS”, lamentou o presidente centrista.

Francisco Rodrigues dos Santos insistiu ainda que está legitimado para enfrentar as legislativas antecipadas: “tenho legitimidade formal e política para liderar o CDS nas próximas legislativas”.

“A legitimidade formal vem dos militantes que me elegeram em janeiro 2020, tenho mandato termina janeiro 2022. A legitimidade política vem da liderança do CDS no período talvez mais difícil da sua história”, aponta, acrescentando que assumiu a presidência do CDS-PP depois dos “piores resultados eleitorais em europeias e legislativas, com dois partidos à direita” e que, ainda assim, conseguiu durante o seu mandato ver o partido chegar “pela primeira vez ao Governo Regional dos Açores”, apoiou o Presidente da República que “venceu a esquerda à primeira volta” e, recentemente, “mais que duplicou” a presença nas autarquias.

Francisco Rodrigues dos Santos diz ainda que “desejava ir já a Congresso” e conquistá-lo “aos mesmos que conquistou há dois anos”, mas que isso seria negativo para o partido, retirando-lhe “um mês” de afirmação nacional, com disputas internas.

Rodrigues dos Santos considera também que o ambiente interno do partido impede o CDS de “apresentar uma alternativa política” aos portugueses.

“Desde que o Congresso antecipado foi convocado tem sido um ambiente de cortar à faca. Como presidente do partido não consigo falar para fora porque estou sempre a ser confrontado com as indignações do dr. Nuno Melo no Facebook”, diz, considerando que desde que convocou o Congresso antecipado “o ambiente explodiu”.

Com as legislativas antecipadas a aproximarem-se em pano de fundo, Francisco Rodrigues dos Santos não afasta para já uma coligação pré-eleitoral com o PSD, ainda que garanta que “ainda não falou” com Rui Rio: “A ideia que defendo para o partido resultou nas autárquicas”.

Mas não chega a Rodrigues dos Santos “ter o nome” na coligação. “Uma coligação só fará sentido se for assente num programa e se o CDS tiver bandeiras para ir nesse programa”, diz não fechando ainda a porta a coligação alargada ou a “ir a eleições sozinho”. Todos os cenários em aberto para o líder do CDS.