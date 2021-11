Salma Hayek recorda quando Weinstein lhe gritava: "Não te contratei para estares feia!"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em 2017, quando a bomba explodiu na indústria do entretenimento e a reputação de Harvey Weinstein caiu a pique, Salma Hayek foi uma das vozes que mais se fez ouvir, ao acusar o ex-produtor de ser o seu “monstro” durante vários anos. Num artigo de opinião publicado à data no The New York Tmes, a atriz deixava claro os vários avanços inapropriados que recusou ao longo do tempo: “Não a tomar banho com ele. Não a deixá-lo ver-me a tomar banho. Não a deixá-lo fazer-me uma massagem. Não a deixar um amigo dele nu fazer-me uma massagem. Não a deixá-lo fazer-me sexo oral. Não a ficar nua ao lado de outra mulher. Não, não, não, não, não…”.

Numa altura em que dois filmes em que participa estão prestes a chegar aos cinemas — “Eternos” e “Casa Gucci” (chegam a Portugal a 4 e 25 de novembro, respetivamente) —, o tema Weinstein ainda faz soar alarmes. Em entrevista ao britânico The Guardian, a atriz que aos 55 anos se estreia num papel de super-heroína comenta como, aquando das filmagens do filme “Frida”, o mesmo que lhe valeu uma nomeação aos óscares, Weinstein ligava a gritar: “Porque é que tens uma [monocelha] e um bigode? Não te contratei para estares feia!”. A caracterização era própria da personagem e o bullying próprio do produtor entretanto caído em desgraça. “Se um homem estivesse a interpretar [o escritor] Cyrano de Bergerac, ele não diria, ‘O que se passa com o [grande] nariz?’”