Sem máscaras e com álcool (sem ser gel). A primeira Night Summit em plena pandemia

Sarah Wilson, que veio assistir às conferências da Web Summit com esperança que lhe tragam “pontos bónus” com os professores de Gestão, não se deixou impressionar pela dimensão da Night Summit porque, em Inglaterra, de onde é originalmente, os bares e as discotecas já estão abertos desde o verão. Os preços das bebidas, no entanto, são incomparavelmente mais baixos cá do que em território inglês — e por isso Sarah não se está a inibir no seu consumo, apesar de ter a intenção de acordo cedo pela manhã para regressar ao recinto no Parque das Nações.

Dependentes dos bares do Cais para encontrarem a diversão desta noite — as grandes discotecas estiveram fechadas esta noite —, vários turistas preferem manter-se nas esplanadas com copos de vinho nacional. Vão contando com os portugueses para lhes orientar os gostos no que ao mundo das uvas diz respeito, mas o francês Louis Bernard, participante no evento, não se deixa impressionar pelo copo de vinho alentejano que experimentou a conselho de um transeunte português: conhece bem Bordéus, justifica. Gostos não se discutem.

A maior parte das interações dispensam apresentações aprofundadas: são raros os casos de quem efetivamente usa o QR Code nos cartões de apresentação dos participantes para manter contacto com eles — muitos deles já não estão ao pescoço e, de resto, o Instagram serve o mesmo propósito. E a pandemia parece ser um assunto a evitar: não se mencionam marcas de vacinas ou certificados digitais. Na primeira noite, o objetivo parece mesmo ser esquecer a nova realidade imposta pelo vírus.