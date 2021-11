O Sporting ficou esta quarta-feira mais próximo de garantir o apuramento para a segunda fase da Taça da Europa de basquetebol, ao vencer em casa o até agora invicto Antuérpia Giants, por 77-53, na quarta jornada do Grupo F.

Num encontro que dominaram de início ao fim, os leões venceram claramente e passaram a liderar a poule, com os mesmos sete pontos do conjunto belga e mais dois do que os também belgas do Belfius Mons e dos gregos do Ionikos.

Travante Williams foi a grande figura do triunfo do Sporting, com 27 pontos, nove assistências, quatro ressaltos e cinco roubos de bola, com Micah Downs (18) e Joshua Patton (13) a passarem também a dezena de pontos.

Muito bem defensivamente, o Sporting entrou bem no encontro e dominou por completo o primeiro período, no qual chegou a ter 14 pontos de vantagem, aos 19-5, terminando o parcial com um avanço de 19-10.

O conjunto belga, que apenas teve vantagem aos 3-2, ameaçou uma aproximação no começo do segundo parcial, mas apenas conseguiu chegar a cinco pontos de atraso, quando fez o 21-16.

Contudo, os campeões portugueses voltaram a acertar na defesa e a disparar no marcador, atingindo o intervalo com nova vantagem de 14 pontos (38-24).

Se dúvidas subsistissem sobre a superioridade dos leões neste encontro, ficaram dissipadas no terceiro período, em que o conjunto português somou um parcial de 27-12, arrancando para uma vantagem de quase 30 pontos (65-36).

No derradeiro período, o Sporting geriu a vantagem e garantiu o terceiro triunfo na prova, vingando o desaire em Antuérpia, na ronda inaugural, por 80-75, e impondo a primeira derrota aos belgas, com quem os lusos partilham a liderança.

No outro encontro do Grupo F, na terça-feira, os também belgas do Belfius Mons somaram a primeira vitória, ao vencer em casa dos gregos do Ionikos, por 77-74.