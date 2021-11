Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Autoridade da Concorrência (AdC) aplicou uma coima de 92,8 milhões de euros a quatro supermercados — Continente, Pingo Doce, Intermaché e Auchan — e a Superbock, a ITMP e duas pessoas singulares pela participação “num esquema de concertação de preços de venda ao público”.

Em comunicado enviado às redações esta quarta-feira, a AdC refere que esta prática é “altamente prejudicial” para os consumidores, porque “afeta a generalidade da população portuguesa”, dado que os grupos empresariais envolvidos “representam grande parte do mercado nacional da grande distribuição a retalho de base alimentar”.

Esta prática, que a AdC descreve como sendo uma “conspiração equivalente a um cartel”, durou mais de doze anos.

“A investigação permitiu concluir que mediante contactos estabelecidos através do fornecedor comum, sem necessidade de comunicar diretamente entre si, as empresas participantes asseguravam o alinhamento dos PVP [Preço de Venda ao Público] nos seus supermercados, numa conspiração equivalente a um cartel, designada na terminologia do direito da concorrência por hub-and-spoke”, explicou.