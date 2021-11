Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Barcelona está a realizar a última jogada para atingir o xeque-mate na contratação de Xavi. De acordo com a RAC1, o vice-presidente e o diretor para o futebol dos catalães viajaram esta quarta-feira para o Qatar para fechar o acordo com o treinador e com o Al Sadd, o clube que este ainda orienta, até ao final da semana.

‼️ Notícia @EsportsRAC1 Joan Laporta NO viatja fins a Doha en l'expedició del Barça per tancar el fitxatge de Xavi Hernández com a nou entrenador. El vicepresident esportiu, Rafa Yuste, i el director de futbol, Mateu Alemany, surten a aquesta hora des d'El Prat. #frac1 pic.twitter.com/QftAnNFO4y — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) November 3, 2021

Rafa Yuste e Mateu Alemany viajaram sozinhos e sem a companhia de Joan Laporta, o presidente do Barcelona, que esta terça-feira esteve na Ucrânia a assistir ao jogo contra o Dínamo Kiev, a contar para o grupo da Liga dos Campeões onde o Benfica também está inserido. Os dois dirigentes foram apanhados no Aeroporto El Prat, em Barcelona, a embarcar num voo da Qatar Airways com destino a Doha. De acordo com a imprensa catalã, vão encontrar-se com Mohammed bin Hamad, o dono do Al Sadd, logo depois do jogo que os qataris disputam esta quarta-feira contra o Al-Duhail de Luís Castro.

Xavi deve assinar com o Barcelona até 2024, comprometendo-se com um salário significativamente inferior àquele que aufere atualmente no Qatar. A viagem de Yuste e Alemany pretende ainda assegurar que os catalães não terão de pagar qualquer indemnização ao Al Sadd pela contratação do treinador, limitando-se o negócio a ficar fechado através de um acordo formal entre os dois clubes. Caso as conversações sejam bem sucedidas, Xavi deve chegar à Catalunha já durante o fim de semana, sendo que o interino Sergi Barjuán ainda vai orientar a equipa contra o Celta Vigo, no próximo sábado.

De recordar que Ronald Koeman foi despedido há precisamente uma semana, na passada quarta-feira, logo depois da derrota do Barcelona contra o Rayo Vallecano. Apesar de a direção blaugrana se ter interessado por Roberto Martínez, o atual selecionador da Bélgica, Xavi foi sempre a opção prioritária e primordial, até porque o antigo internacional espanhol sempre teve como objetivo pessoal voltar a Camp Nou enquanto treinador.