A Caixa Geral de Depósitos acumulou 429 milhões de euros em lucros nos primeiros nove meses do ano, mais 9,4% do que no período homólogo. Perante este resultado, e com “perspetivas de um impacto da situação pandémica na economia de menor dimensão face ao passado”, a comissão executiva do banco decidiu propor o pagamento de um dividendo extraordinário ao acionista – o Estado – de 300 milhões de euros.

O banco já tinha indicado, quando questionado pelo Observador a 22 de outubro, que estava a “medir o verdadeiro impacto” do fim das moratórias e que seria dessa análise que iria depender o valor que o banco público poderia entregar ao Estado em dividendo “extra” (ainda relativo aos lucros obtidos em 2020). Com essas melhores perspetivas relativas à evolução da pandemia e tendo em conta a “robusta posição de capital”, o banco decidiu que pagará esse dividendo ainda antes do final de 2021.

Quanto aos resultados destes nove meses, o banco indica que ao “nível dos resultados core regista-se uma relativa estabilização, fruto da recuperação da margem financeira pelo segundo trimestre consecutivo”. Por outro lado, o banco salienta que se verificou “uma boa performance dos resultados de operações financeiras que atingiram em base corrente 92,5 milhões de euros”, o que corresponde basicamente à venda de títulos de dívida pública.

O resultado líquido inclui, ainda, um resultado extraordinário de 32,7 milhões de euros (depois de impostos) relacionados com uma “reavaliação das responsabilidades com benefícios pós-emprego e provisões para o programa de pré-reformas”. Quando se exclui efeitos irrepetíveis como este, “o resultado líquido corrente foi de 394 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 15,2% face ao resultado corrente do período homólogo em 2020, muito por força da boa evolução dos resultados de operações financeiras”.

O banco indica, também, que foram feitas novas imparidades de crédito de 180,4 milhões de euros nos nove meses já decorridos de 2021, um reforço face aos 90,2 milhões de euros registados no final do primeiro semestre. “Estas novas imparidades tiveram genericamente um cariz preventivo para os potenciais efeitos do fim das moratórias de crédito”, afirma o banco público.

Os custos de estrutura totalizaram, em base recorrente, 606 milhões de euros, menos 1,6% do que no período homólogo. O banco diz que teve dois trimestres consecutivos de aumento da margem financeira mas, no acumulado dos nove meses, esse importante indicador baixou, mesmo assim, 6,5% em relação ao período homólogo.

No que toca às comissões, na atividade doméstica essa cobrança aumentou mais de 12% para 349 milhões de euros. Já na atividade internacional da Caixa as comissões subiram 10,3% para 62,8 milhões de euros.

Apesar da conjuntura económica atual, a atividade core do Grupo CGD continua a demonstrar resiliência ao conseguir compensar a diminuição da margem financeira com o aumento das comissões líquidas e da eficiência operacional conseguida através da redução dos custos de estrutura”, diz o banco.

O banco destaca, ainda, o “crescimento significativo (+5,9%) em Portugal no crédito a empresas e negócios (excluindo construção e imobiliário) e na quota de mercado acumulada da nova produção de crédito à habitação que atingiu os 24,2% em agosto de 2021”.

Sobre as moratórias, cuja maioria terminou no final de setembro, o banco já só tem 149 milhões de euros em créditos em moratória, que irão expirar nos próximos meses (porque alguns clientes podem ter pedido as moratórias mais recentemente e podem beneficiar 9 meses – até ao final do ano irão expirar todas). Esses 149 milhões de euros dizem respeito, quase totalmente, a créditos a empresas

Com o fim das moratórias, diz a Caixa, foram aplicadas medidas de reestruturação a cerca de 3.000 famílias, com um total de exposição de 330 milhões de euros; e aproximadamente 600 empresas, com um total de exposição de 150 milhões de euros, ao que acrescem operações ainda em negociação.