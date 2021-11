Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(em atualização)

Um homem de 36 anos foi acusado do sequestro de Cleo Smith, a criança australiana de quatro anos que esteve desaparecida durante 18 dias e que foi finalmente encontrada com vida na passada terça-feira.

Terence Darrell Kelly, até então o único suspeito, foi acusado de vários crimes, incluindo o de levar à força uma crinça com menos de 16 anos, de acordo com a Sky News. O homem tinha sido detido para interrogatório e estaria a colaborar com a polícia. Era desconhecido da família.

Cleo foi resgatada pela polícia e encontrada no quarto de uma casa em Carnarvon, a cerca de 75 quilómetros do parque de campismo onde estava com a família.

Nas buscas pela criança as autoridades interrogaram mais de uma centena de pessoas que estavam no parque de campismo da noite em que Cleo desapareceu, a 16 de outubro.