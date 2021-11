Em atualização

Um confronto entre dois “grupos antagónicos” de alegados traficantes de droga fez pelo menos dois mortos esta quinta-feira no hotel de luxo Hyatt Ziva, na Bahía Petempich, perto de Cancún (México).

A secretaria estatal de segurança pública da região de Quintana Ro indicou à CNN que houve uma chamada para o número de emergência (911), devido à presença de oito homens armados na praia privada do Hotel Hyatt Ziva, entrando depois dentro do estabelecimento hoteleiro.

Nenhum turista morreu, nem ficou ferido com gravidade — as duas vítimas mortais pertencem aos grupos rivais. De acordo com o The Guardian, os funcionários do hotel e os turistas que estavam no resort tiveram de se esconder e procurar refúgio.

Active shooter at Hyatt Ziva Riviera Cancun Resort. All guests confined to lobby now. Hotel staff huddled together in corner. Still no announcement or update from hotel, Hyatt, or police. Several guests have now told be they saw gunman come up from the beach, actively shooting. pic.twitter.com/fL9BP7Jisb

— Mike Sington (@MikeSington) November 4, 2021